¡EL PRIMER CONGRESO PEDAGÓGICO DEL CORDÓN INDUSTRIAL DE SAN LORENZO YA ESTÁ EN MARCHA!

Una jornada única con destacadas y destacados referentes del ámbito de la educación, la pedagogía y el sindicalismo docente para debatir sobre escuela pública, trabajo docente, alfabetización, inteligencia artificial, ESI, derechos humanos y soberanía pedagógica.

25 de julio

Puerto General San Martín

98 AÑOS DE AMSAFE: HISTORIA DE LUCHA, ORGANIZACIÓN Y DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA

Este 24 de junio nuestra organización sindical cumple 98 años de historia, y lo hacemos reafirmando una certeza que atravesó generaciones enteras de trabajadoras y trabajadores de la educación: ningún derecho se conquista de manera individual; cada avance que supimos construir fue siempre resultado de la organización colectiva y la lucha sostenida.

Desde 1928 hasta nuestros días, AMSAFE ha sido protagonista de las grandes discusiones que marcaron la defensa de la educación pública en nuestra provincia y en nuestro país. Fuimos parte de cada pelea por mejores salarios, por condiciones dignas de trabajo, por el sistema previsional, por la formación permanente, por la democracia sindical y por el derecho social a una educación pública inclusiva, popular y emancipadora.

Nuestra historia está profundamente ligada a las luchas colectivas del movimiento obrero y a las resistencias que supimos construir cuando intentaron avanzar sobre nuestros derechos. La Carpa Blanca, las movilizaciones, las asambleas, las huelgas y cada espacio de organización forman parte de una memoria colectiva que nos sigue marcando el rumbo.

Hoy, a 98 años de aquel comienzo, celebramos la enorme construcción que hicieron miles de compañeras y compañeros a lo largo del tiempo y renovamos el compromiso de seguir defendiendo aquello que nos une: la escuela pública como herramienta de igualdad, justicia social y construcción democrática.

Seguimos caminando hacia nuestros 100 años con la misma convicción que nos trajo hasta acá: organización, solidaridad, lucha colectiva y defensa irrestricta de la educación pública.

Porque ayer, hoy y siempre:

La Escuela Pública enseña y construye esperanza.

EN TIEMPOS DIFÍCILES, LA DOCENCIA SE ENCUENTRA Y CELEBRA

En tiempos donde el ajuste, la incertidumbre y las dificultades atraviesan nuestra tarea cotidiana, necesitamos encontrarnos, abrazarnos y celebrar nuestro día.

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a participar de una noche especial para festejar junto a compañeras y compañeros de toda la delegación.

Show en vivo, música, sorpresas y sorteos

Salón “5 de Julio” – Amato Cittadini 126 – Barrio 2 de Abril – San Lorenzo

18 de septiembre

21 hs

Reservá tu lugar con el pago de una cuota.

¡En los momentos difíciles resistimos, soñamos, luchamos, defendemos conquistas y derechos, y celebramos!

Inscripción a través de formulario

https://forms.gle/ZvTyxjYSXoyMaQk88

SE REALIZÓ LA ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE DE AMSAFE SAN LORENZO

Con una importante participación de afiliadas y afiliados, se llevó adelante la Asamblea de Memoria y Balance en AMSAFE San Lorenzo, instancia fundamental de la vida democrática de nuestra organización sindical.

Durante la jornada se compartió el trabajo realizado a lo largo del período, las acciones gremiales, pedagógicas, culturales y de formación desarrolladas, así como el balance económico de la institución.

La Asamblea permitió realizar un recorrido por las iniciativas impulsadas en defensa de la escuela pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación activos y jubilados, y el fortalecimiento de nuestra organización sindical.

Asimismo, durante la jornada se llevó adelante la Asamblea Departamental convocada para la constitución de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la fiscalización del proceso de elección de Congresales a CTERA, garantizando la transparencia y la participación democrática que caracterizan la vida institucional de nuestra organización sindical.

Agradecemos a cada compañera y compañero que participó, aportó sus opiniones y reafirmó con su presencia el compromiso con una AMSAFE democrática, participativa y comprometida con la defensa de la educación pública.

AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE: Inscripción Complementarias por Establecimiento

REGIÓN 6

Escuela N.º 1291 «Brigadier Estanislao López» – San Lorenzo

Schettini 367

Cargos ofrecidos:

• Maestro de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

(03476) 220451

Escuela N.º 219 «Nicasio Oroño» – San Lorenzo

Bv. Oroño 3325

Cargos ofrecidos:

• Danza

• Maestro de Grado – Jornada Ampliada

• Maestro de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

(03476) 231035

Escuela N.º 113 «Sargento Cabral» – San Lorenzo

Irigoyen 2415

Cargos ofrecidos:

• Inglés – 7.º Grado

• Maestro de Dibujo

• Maestro de Educación Musical

(03476) 222827

REGIÓN 5

Escuela N.º 980 «Abanderado Mariano Grandoli» – Villa La Ribera

Sgto. Cabral 514

Cargos ofrecidos:

• Educación Musical

• Maestro de Educación Física

• Maestro de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

(03476) 502989

Escuela N.º 258 «Domingo Faustino Sarmiento» – Serodino

Corrientes 341

Cargos ofrecidos:

• Maestro de Grado de Escuela Primaria Común Diurna

(03476) 490701

Período de inscripción: del 22 al 26 de junio de 2026.

Importante: En los establecimientos indicados se informa que se consideran antecedentes de idoneidad («competencia no determinada»), conforme a la Disposición N.º 69/2014. En el caso de la Escuela N.º 980, dicha disposición no se aplica para el cargo de Maestro de Educación Física.

20 DE JUNIO DÍA DE LA BANDERA

La bandera que Manuel Belgrano soñó como símbolo de libertad sigue viva en cada lucha colectiva, en cada escuela pública y en cada comunidad que defiende el derecho a educar y aprender.

Hoy, esa bandera también flamea en nuestras calles, en nuestras aulas y en cada abrazo colectivo que construye dignidad.

Porque defender la educación pública es sostener la soberanía, la memoria y el futuro de nuestro pueblo.

Seguimos levantando bien alto las banderas de la igualdad, la justicia social y la escuela pública.

La Escuela Pública enseña y construye esperanza.

CONVENIOS VIGENTES

Desde AMSAFE San Lorenzo recordamos que se encuentran vigentes los convenios detallados.

Los mismos tienen como objetivo acompañar la vida cotidiana de las y los docentes.

Estos acuerdos con comercios y mutuales ponen la organización sindical al servicio de quienes sostenemos la escuela pública todos los días.

AMSAFE SAN LORENZO con vos SIEMPRE

AMSAFE SAN LORENZO– MÁS BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

Seguimos ampliando la red de convenios para que nuestras afiliadas y afiliados accedan a descuentos exclusivos en comercios, servicios y actividades de toda la región.

Presentando tu credencial de afiliación podés acceder a los siguientes beneficios:

Colchones Piero

Av. San Martín 588 y Av. San Martín 3492, San Lorenzo

Hasta 15% de descuento.

• Artículos de blanquería, almohadas y respaldos: 15% abonando en efectivo o transferencia; 10% con débito; 5% con tarjeta de crédito hasta 3 cuotas.

• Muebles y colchonería: 5% de descuento sobre precio de lista y 6 cuotas sin interés.

Sitio Indumentaria

San Martín 1021, Ricardone

José Ingenieros 1819, San Lorenzo

15% de descuento los viernes y sábados con todos los medios de pago.

NOI / Arbor

Av. San Martín 1201 y Av. San Martín 1140 Local 2, San Lorenzo

20% de descuento en efectivo, transferencia y débito.

Imperio Gym

Av. Dorrego 960, San Lorenzo

10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.

Sotelo Gym

General López 2473, San Lorenzo

15% de descuento en gimnasio y masajes.

Waldo.Tech

Tienda online de electrodomésticos, tecnología y hogar

Waldo: 3476 645002

Estrella: 341 6559121

10% de descuento en efectivo, transferencia o débito.

Entrega a domicilio bonificada en compras superiores a $50.000.

Real Garden

Av. Dorrego 1999, San Lorenzo

Santiago del Estero 566, Ricardone

10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.

Piscinas y Riego Ricardone

Cafferata 1420, Ricardone

10% de descuento en efectivo o transferencia.

La Botica Supermercado

Av. Dorrego 2202

Tucumán 578

Belgrano 343

3 de Febrero 556

Ciudad de San Lorenzo

15% de descuento en efectivo o transferencia.

Establecimiento La Muñeca – Tienda de Carnes

Sarmiento 1187, Fray Luis Beltrán

5% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.

5% de descuento con tarjeta de crédito en un pago.

Avicam

Presidente Perón 2809, San Lorenzo

5% de descuento con todos los medios de pago presentando DNI y recibo de sueldo.

Supermercado Los 3 Pibes

Luis Borghi 553, San Lorenzo

Sarmiento 1134, Fray Luis Beltrán

10% de descuento en efectivo o transferencia.

5% de descuento con débito o crédito.

Doña Ernesta – Tienda de Comestibles

Cafferata 961, Ricardone

10% de descuento en efectivo y transferencia.

Tomeva Vinos

Presidente Perón 73, Capitán Bermúdez

15% de descuento en efectivo y transferencia, todos los días y sin tope.

Vinoteca Campos

Belgrano 776, San Lorenzo

15% de descuento en mercaderías no alcanzadas por otras promociones.

Pago en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.

Tope de descuento: $20.000 mensuales.

Servimat Timbúes

Mitre 1137, Timbúes

Hasta 8% de descuento en compras abonadas en efectivo.

3 cuotas sin interés.

NC Complementos

Remedios de Escalada 141, Capitán Bermúdez

15% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia, débito o tarjeta de crédito en un pago.

Promoción vigente hasta el 31/08/2026.

Pinturería Chelini

Av. San Martín 2501 y Falucho, San Lorenzo

Celedonio Escalada 42, Capitán Bermúdez

Av. San Martín 971, Granadero Baigorria

Av. Alberdi 650, Rosario

10% de descuento por pago contado efectivo.

5% adicional para afiliadas y afiliados de AMSAFE presentando DNI y recibo de sueldo.

AMPIP

Beneficios en proveeduría, electrohogar y turismo.

Descuento en el Centro Recreativo SOEPU.

Consultas e información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.

AMPIAVA

Beneficios en salones para multieventos.

Más información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.

Mercado Escolar

Guayaquil 55, Fray Luis Beltrán

10% de descuento abonando únicamente en efectivo o transferencia.

No acumulable con otras ofertas o promociones.

No válido para fotocopias.

Sinapsis

Av. San Martín 2144, San Lorenzo

5% de descuento en todos los productos de informática.

20% de descuento en reparación de PC.

Librería Biblos

Irigoyen esquina Ricchieri, San Lorenzo

Descuentos en libros seleccionados.

Olivetti

San Martín 1898, San Lorenzo

10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.

Soldado Heroico

Ricchieri 556, San Lorenzo

15% de descuento en puzzles de Enjoy, Cherry y Blubird.

15% de descuento en juguetes tipo LEGO.

10% de descuento en juegos de mesa modernos para compras superiores a $50.000 abonando en efectivo o transferencia.

Más organización, más derechos, más escuela pública.

AMSAFE

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

Adriana Monteverde

Delegada Seccional San Lorenzo