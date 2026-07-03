Vacaciones de invierno: San Lorenzo tendrá cine, teatro, juegos y talleres para toda la familia



Del 6 al 17 de julio habrá funciones de cine, espectáculos teatrales, actividades recreativas y propuestas artísticas en diferentes espacios culturales de la ciudad. Todo se desarrollará con entrada gratuita.

Con una variada agenda de propuestas gratuitas para chicos y grandes, la Municipalidad de San Lorenzo desarrollará del 6 al 17 de julio un programa especial de actividades para las vacaciones de invierno, que incluirá funciones de cine, obras de teatro, juegos, talleres artísticos y recreativos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los principales atractivos será el ciclo «Tarde de Pelis», que ofrecerá funciones gratuitas a las 14.30 h en el teatro Aldo Braga. Las proyecciones se realizarán el lunes 6 y, durante la segunda semana del receso, los días lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de julio. La función prevista para el martes 7 de julio fue suspendida.

El teatro también tendrá un lugar destacado con la presentación de la obra «Ping Pong Clown», que subirá a escena el martes 7 de julio a las 18 h y ofrecerá una segunda función el viernes 10 a las 14.30 h, ambas en el teatro Aldo Braga.

Además, el programa Jugarte llegará a los barrios con tardes de juegos recreativos de 14 a 17 h. El jueves 16 la actividad se desarrollará en Fonavi Oeste, en la esquina de Hugo del Carril y Fray García, mientras que el viernes 17 será el turno del barrio Rivadavia, en el playón deportivo de Napoleón Peña y Maipú, junto a la plaza Casiano Maldonado.

La programación también contempla diversas propuestas culturales. El viernes 10 de julio, de 13.30 a 15.30 h, el Museo de Árboles Históricos será sede de «Descubriendo Tesoros», destinada a niños de 6 a 9 años, mientras que a las 16 h el Auditorio albergará una edición infantil y familiar del ciclo «Leer para Ver», con la proyección de El Erudito. El sábado 11, desde las 14.30 h, el mismo museo recibirá un Taller Artístico Integral a cargo de Yamile Alonso.

Durante la segunda semana continuarán las actividades con talleres de macramé, paisaje gráfico y luthería. El martes 14, a las 14.30 h, Yamile Alonso coordinará «Macramé para Llevar» en el Museo de Árboles Históricos, mientras que de 15 a 16.30 h se desarrollará el taller «Paisaje Gráfico», destinado a chicos de 7 a 12 años, en el Museo de Historia Regional.

El jueves 16, a las 14.30 h, Andrés Katzaroff y Alejandro Trujillo ofrecerán un Taller de Luthería en el Museo de Árboles Históricos, en tanto que el taller «Paisaje Gráfico» volverá a realizarse de 15 a 16.30 h en el Museo de Historia Regional.

Finalmente, el viernes 17 habrá una nueva edición del Taller de Luthería, también a las 14.30 h en el Museo de Árboles Históricos, y a las 16 h el Auditorio volverá a recibir el ciclo «Leer para Ver», con una proyección de El Erudito.

Además, la calesita del Parador Turístico funcionará todos los días, gratis, de 14 a 17 h.

Con esta programación, la Municipalidad ofrecerá múltiples alternativas recreativas y culturales para que las familias sanlorencinas disfruten del receso invernal en distintos espacios de la ciudad, con actividades pensadas para todas las edades.

Prensa SL