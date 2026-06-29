El espíritu no se fabrica. El espíritu no se mueve instrumentalmente.



Uno tiene intencionalidad individual instrumental, o si no, no podríamos mover el cuerpo y actuar sobre el mundo.

Con la intencionalidad individual instrumental nos movemos gracias a las imágenes emplazadas en diferentes profundidades del espacio de representación. Esto motiva al cuerpo hacia el mundo. Sin la intencionalidad individual instrumental no podría haber actividad humana direccionada.

Gracias a la intencionalidad individual instrumental podemos registrar la intencionalidad al servicio de cada uno. Esta intencionalidad la descubrió Aristóteles, habló de ella Tomás de Aquino y la estudiaron con inteligencia y en profundidad Brentano y Husserl.

La intencionalidad individual instrumental explica todos los fenómenos de la conciencia humana. A esta intencionalidad la vemos muy útil, muy funcional, nos permite instrumentar cosas. Pero los individuos no están solos, no viven aislados. Las intencionalidades individuales convergen, divergen, chocan, pugnan.

Aquí aparece un nivel social en donde las intenciones individuales no son tan evidentes. Aquí aparece una intencionalidad general en donde la dirección es independiente de las intenciones particulares.

Las intenciones de lo social sólo pueden verse en proceso, no tomándole fotos a lo social. Hay que ver la película, ver en lo social tendencias, ver la dirección mayor de los procesos.

Esta intencionalidad general es una intencionalidad (no) instrumental. Esta intencionalidad trasciende al individuo (no es que sea la trascendencia, es que va más allá del individuo). Esta intencionalidad no instrumental pasa por los individuos, es decir los individuos la registran. Esto pasa cuando individualmente se registran ciertas cosas válidas para todos los seres humanos. Aquí uno podrá razonar: «Yo, individuo, qué tengo que ver con afirmar esas cosas universales de las que puedo prescindir». Mi individualidad puede afirmarse sin necesidad de afirmar «esas cosas válidas para todos los seres humanos».

Nos cagamos a palos por diferencias en las intenciones instrumentales y también a veces registro ciertas características comunes que no determinan mi intencionalidad individual instrumental.

Cuando pongo mi intencionalidad instrumental sobre la intencionalidad general, genero contradicciones porque me aparto de la correntada de la vida.

Esta intencionalidad general no es instrumental. Los pueblos van en la dirección de la intencionalidad general. El despliegue de la intencionalidad general va produciendo la historia.

La gente no piensa la intencionalidad general pero si la registra y la expresa.

El contacto con la intencionalidad general la gente lo expresa como algo bien hecho, sino, es la contradicción, la inversión y regresión de fuerzas.

Este no es un tema para la cabeza sino para el corazón. Esta intencionalidad general nutre los conjuntos, da dirección a los pueblos a través de la Historia.

¿Qué es lo que hace que uno, en contacto con el conjunto, sienta la empresa común?

¿Qué tiene que ver empresa común con intencionalidad instrumental? Esto sólo es posible por sintonía con la correntada.

No hay recursos experienciales para generar espíritu.

Sin espíritu no hay nada, con espíritu hay todo.

Extracto de una charla de Silo con Enrique Nassar.

Argentina 1993.