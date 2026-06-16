Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La décima fecha del Torneo de Fútbol Mayor de la Liga Sanlorencina dejó una jornada cargada de emociones, goles y partidos muy disputados tanto en Reserva como en Primera División.

En Primera, el líder mostró toda su contundencia con una goleada de Puerto San Martín por 7 a 0 sobre Borgui. También se destacó la victoria de Colón por 5 a 2 frente a San Martín, mientras que Barrio Vila superó a Combate en un atractivo encuentro por 4 a 3.

Resultados – Primera División

Barrio Vila 4 – Combate 3

Escuelita 1 – Villa Cassini 1

San Fernando 2 – Barrio Quinta 2

Santa Catalina Cabral 0 – Beltrán FC 0

Villa Felisa 1 – San Lorenzo FC 1

Colón 5 – San Martín 2

Puerto San Martín 7 – Borgui 0

Fortaleza 1 – Academia 2

Santa Catalina 2 – Argentino 0

Resultados – Reserva

Barrio Vila 2 – Combate 3

EFMSL 0 – Villa Cassini 1

Santa Catalina Cabral 2 – Beltrán FC 2

San Fernando 3 – Barrio Quinta 2

Villa Felisa 1 – San Lorenzo FC 4

Colón 1 – San Martín 0

Puerto San Martín 3 – Borgui 0

Fortaleza 1 – Academia 2

Santa Catalina 6 – Argentino 0

Tabla de Posiciones de Primera División

1 P.S.M. Fútbol 28

2 Defensores Villa Cassini 18

3 Barrio Quinta 18

4 Sargento Cabral 18

5 Barrio Vila 17

6 San Fernando F.C. 17

7 Villa Felisa 17

8 Beltrán F.C. 17

9 Colón de San Lorenzo 17

10 Santa Catalina “A” 17

11 Defensores de Barrio Vila 14

12 Escuela Municipal 11

13 Combate de San Lorenzo 10

14 General San Martín 9

15 Racing Academia 8

16 San Lorenzo F.C. 6

17 Fortaleza F.C. 4

18 Argentino de San Lorenzo 3

19 Domingo Borgui S.C. 1

Programación – Fecha 11

Racing Academia vs. Escuela de Fútbol San Fernando

Barrio Quinta vs. Colón de San Lorenzo

General San Martín vs. Escuela Municipal de San Lorenzo

Defensores Villa Cassini vs. Defensores de Barrio Vila

Combate de San Lorenzo vs. Sargento Cabral

Beltrán F.C. vs. Villa Felisa

San Lorenzo F.C. vs. Santa Catalina “A”

Argentino de San Lorenzo vs. P.S.M. Fútbol

Domingo Borgui S.C. vs. Fortaleza F.C.

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