San Lorenzo puso en marcha un importante plan de reforestación en el Campo de la Gloria



El intendente Leonardo Raimundo anunció el comienzo de la plantación de 150 ejemplares para enriquecer el arbolado del histórico predio. Roble, fresno y liquidámbares se cuentan entre las especies que se están colocando.

La Municipalidad de San Lorenzo dio inicio a una significativa campaña de reforestación en el Campo de la Gloria. La iniciativa tiene como objetivo principal recuperar y enriquecer el pulmón verde del histórico predio.

El arbolado actual del Campo de la Gloria data originalmente de la década de 1960. Con el transcurso de las décadas, la acción del paso del tiempo, los fuertes vientos y las intensas tormentas terminaron por dañar severamente a muchos de los ejemplares, haciendo necesaria una intervención integral por parte del municipio.

En esta nueva etapa, se están plantando 150 árboles de tamaño mediano. El intendente Leonardo Raimundo explicó que la selección de los ejemplares se centró exclusivamente en especies caducifolias –como robles, fresnos y liquidámbares– debido a una planificación estratégica para el manejo de la luz y la temperatura del lugar.

Con esta variedad de árboles se busca un doble beneficio estacional: permitir el pleno paso de la luz solar durante los meses de invierno, una vez que las hojas hayan caído, y asegurar un follaje frondoso durante el verano que provea una densa sombra y ayude a disminuir las temperaturas en el predio.