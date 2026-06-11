Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



San Lorenzo FC consiguió este miércoles por la noche sus primeros tres puntos en el Torneo de Primera División de la Liga Sanlorencina al derrotar por 2 a 1 a General San Martín, en un encuentro pendiente correspondiente a la novena fecha del certamen.

El partido se disputó en el estadio de Remedios de Escalada y significó una importante victoria para el conjunto aurinegro, que logró sumar de a tres por primera vez en la temporada y tomar impulso de cara a los próximos compromisos.

Programación de la Fecha N° 10

Sábado 13 de junio

Defensores Barrio Vila vs. Combate de San Lorenzo

Reserva: 14:00 hs

Primera División: 16:00 hs

Estadio: Defensores Barrio Vila

Domingo 14 de junio

E.F.M. San Lorenzo vs. Defensores Villa Cassini

Reserva: 10:00 hs

Primera División: 12:00 hs

Estadio: E.F.M. San Lorenzo

Solo público local

Defensores Villa Felisa vs. San Lorenzo FC

Reserva: 13:00 hs

Primera División: 15:00 hs

Estadio: Defensores Villa Felisa

U.V.D. Sargento Cabral vs. Beltrán FC

Reserva: 13:00 hs

Primera División: 15:00 hs

Estadio Municipal F.L.B.

Solo público local

San Fernando FC vs. Barrio Quinta

Reserva: 13:00 hs

Primera División: 15:00 hs

Estadio: San Fernando FC

Fortaleza FC vs. Racing Academia FC

Reserva: 14:00 hs

Primera División: 16:00 hs

Estadio: Fortaleza FC

Por disposición policial

Colón de San Lorenzo vs. General San Martín

Reserva: 14:00 hs

Primera División: 16:00 hs

Estadio: Colón de San Lorenzo

P.S.M. Fútbol vs. Domingo Borgui

Reserva: 15:00 hs

Primera División: 16:30 hs

Estadio: P.S.M. Fútbol

Lunes 15 de junio

Defensores Santa Catalina “A” vs. Argentino San Lorenzo

Reserva: 13:00 hs

Primera División: 15:00 hs

Estadio: Defensores Santa Catalina

Por disposición policial

Pendiente de la Fecha N° 9

Miércoles 17 de junio

San Lorenzo FC vs. U.V.D. Sargento Cabral

Reserva: 19:00 hs

Primera División: 21:00 hs

Estadio: Remedios de Escalada

Solo público local por disposición policial

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