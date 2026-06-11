San Lorenzo FC logró su primer triunfo
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
San Lorenzo FC consiguió este miércoles por la noche sus primeros tres puntos en el Torneo de Primera División de la Liga Sanlorencina al derrotar por 2 a 1 a General San Martín, en un encuentro pendiente correspondiente a la novena fecha del certamen.
El partido se disputó en el estadio de Remedios de Escalada y significó una importante victoria para el conjunto aurinegro, que logró sumar de a tres por primera vez en la temporada y tomar impulso de cara a los próximos compromisos.
Programación de la Fecha N° 10
Sábado 13 de junio
Defensores Barrio Vila vs. Combate de San Lorenzo
Reserva: 14:00 hs
Primera División: 16:00 hs
Estadio: Defensores Barrio Vila
Domingo 14 de junio
E.F.M. San Lorenzo vs. Defensores Villa Cassini
Reserva: 10:00 hs
Primera División: 12:00 hs
Estadio: E.F.M. San Lorenzo
Solo público local
Defensores Villa Felisa vs. San Lorenzo FC
Reserva: 13:00 hs
Primera División: 15:00 hs
Estadio: Defensores Villa Felisa
U.V.D. Sargento Cabral vs. Beltrán FC
Reserva: 13:00 hs
Primera División: 15:00 hs
Estadio Municipal F.L.B.
Solo público local
San Fernando FC vs. Barrio Quinta
Reserva: 13:00 hs
Primera División: 15:00 hs
Estadio: San Fernando FC
Fortaleza FC vs. Racing Academia FC
Reserva: 14:00 hs
Primera División: 16:00 hs
Estadio: Fortaleza FC
Por disposición policial
Colón de San Lorenzo vs. General San Martín
Reserva: 14:00 hs
Primera División: 16:00 hs
Estadio: Colón de San Lorenzo
P.S.M. Fútbol vs. Domingo Borgui
Reserva: 15:00 hs
Primera División: 16:30 hs
Estadio: P.S.M. Fútbol
Lunes 15 de junio
Defensores Santa Catalina “A” vs. Argentino San Lorenzo
Reserva: 13:00 hs
Primera División: 15:00 hs
Estadio: Defensores Santa Catalina
Por disposición policial
Pendiente de la Fecha N° 9
Miércoles 17 de junio
San Lorenzo FC vs. U.V.D. Sargento Cabral
Reserva: 19:00 hs
Primera División: 21:00 hs
Estadio: Remedios de Escalada
Solo público local por disposición policial