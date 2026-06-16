San Lorenzo celebrará el Día de la Bandera con un gran festival patriótico y la presentación de Litto Nebbia



La jornada se desarrollará el sábado 20 de junio en el Campo de la Gloria. Habrá concurso de asadores, espectáculos musicales, coros, talleres para niños, feria gastronómica, emprendedores y artesanos. El acto oficial tendrá lugar desde las 10.30 h.

Con un gran festival patriótico en el Campo de la Gloria, San Lorenzo celebrará el próximo 20 de junio el Día de la Bandera. La programación incluirá concurso de asadores, acto protocolar, espectáculos musicales, talleres para niños, ferias y la presentación estelar de Lito Nebbia, encargado de cerrar la jornada desde las 16 horas.

La celebración, organizada por la Municipalidad, comenzará a las 7 de la mañana con el 2° concurso de asadores “Héroes de Malvinas”, una de las propuestas más convocantes de la jornada. Más tarde, a las 10.30 h, se llevará a cabo la ceremonia oficial en homenaje al general Manuel Belgrano y a la enseña nacional.

Desde las 11 y hasta las 16 h habrá talleres para niños, mientras que durante toda la jornada funcionarán espacios de tatuadores, una feria gastronómica y una feria de emprendedores y artesanos. Además, los Veteranos de Malvinas ofrecerán porciones de asado para la venta.

La programación musical comenzará con las presentaciones de La música nuestro oasis, Tato Deotti, Ana Ibaldi, Zono rebel y La don gato, artistas locales que aportarán diversidad musical a una celebración profundamente vinculada con la identidad nacional y regional.

El gran cierre llegará a las 16 h, con la actuación de Lito Nebbia, figura fundamental de la música popular argentina y uno de los artífices del rock nacional, que coronará una jornada pensada para celebrar la historia, la cultura y los valores que representa la bandera argentina.

De este modo, San Lorenzo volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del país para conmemorar el 20 de Junio, con una propuesta que combina tradición, gastronomía, música y actividades para todas las edades en el lugar donde se gestó una de las páginas más trascendentes de la historia nacional.