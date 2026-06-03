Niños consejeros conocieron cómo se procesa el agua que consumimos en San Lorenzo



Recorrieron una de las plantas que Aguas Santafesinas tiene en Rosario, donde se realiza la captación desde el río y la fabricación del agua potable hasta su distribución domiciliaria.

Los niños consejeros de San Lorenzo recorrieron la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, en Rosario, para conocer de cerca cómo se procesa el agua que consumen los vecinos de San Lorenzo.

Promovidos por su propia inquietud sobre el origen del agua que consume nuestra ciudad, los integrantes del Consejo de Niños propusieron organizar una visita a una de las plantas de ASSA, algo que se concretó el último fin de semana: fueron trasladados en un micro especial desde el Parador Turístico.

Por razones de logística visitaron las instalaciones de la planta potabilizadora que está ubicada en el barrio de Arroyito, ya que sí está preparada para recibir contingentes. El agua que se consume en San Lorenzo se obtiene en otra planta, la del Acueducto Gran Rosario ubicado en Granadero Baigorria, pero sus instalaciones no están adecuadas para recibir este tipo de visitas; sin embargo, el proceso de captación y tratamiento es exactamente el mismo.

En esta visita fueron acompañados por el concejal Hernán Ore, la subsecretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Giovana Arduino; las coordinadoras del taller de Niños Consejeros, Mariela Chile y Viviana Bastasin, y también padres y madres de los consejeros.