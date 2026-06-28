Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El defensor sanlorencino Nicolás Giménez continuará su carrera en Leones FC, club de Rosario impulsado por la familia Messi y que juega oficialmente en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino. El ex jugador de Remedios de Escalada firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Con 29 años, Giménez se desempeña como marcador central y llega para aportar experiencia, liderazgo y solidez defensiva a un plantel que busca ser protagonista en el campeonato.

A lo largo de su carrera, el futbolista formado en San Lorenzo construyó una amplia trayectoria tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Defendió los colores de Rosario Central, San Martín de Tucumán, Real Monarchs (Estados Unidos), UB Conquense (España), Deportivo Armenio, Huracán de Chabás, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Argentino de Las Parejas, antes de concretar su llegada a Leones FC.

Fuente: Leones FC

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