El campeón del mundo estuvo contra las cuerdas tras quedar dos goles abajo, pero reaccionó en el tramo final, dio vuelta el marcador y selló una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Argentina protagonizó una de las remontadas más impactantes de la Copa del Mundo 2026 al vencer este martes por 3 a 2 a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, EE.UU., resultado que le permitió clasificarse a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de defender el título obtenido en Catar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni atravesó su momento más complicado del torneo al verse 2-0 abajo frente a un rival que apostó al orden defensivo, la intensidad en la recuperación y la eficacia para aprovechar sus oportunidades.

¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Ibrahim ganó en el área y de cabeza abre el marcador 📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/eJnGvjLn5C — telefe (@telefe) July 7, 2026

Yasser Ibrahim marcó el 1-0 parcial de cabeza tras un centro desde la derecha a los 15 minutos del primer tiempo.

¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Nuevamente de contra el equipo africano convierte en pies de Zico 📺 Argentina 0-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/ECxWCDimI8 — telefe (@telefe) July 7, 2026

Ya en la segundo etapa, cuando Argentina apostaba todo a reducir la ventaja egipcia, Mostafa Ziko anotó el 2-0 culminando un contragolpe letal comandado por Mohamed Salah.

Durante gran parte del encuentro, Egipto logró controlar los avances argentinos y parecía encaminar una de las mayores sorpresas del campeonato.

Sin embargo, cuando el escenario parecía favorable para los africanos, apareció la reacción de la ‘Albiceleste’. Con mayor posesión, presión constante y el liderazgo de Lionel Messi, Argentina acorraló a su rival hasta encontrar el descuento, que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

El descuento llegó a los 79 minutos gracias a un centro del propio Messi y un cabezazo de Christian ‘Cuti’ Romero directo a la red.

Y otra vez el ’10’ fue el encargado de abrir una esperanza para los argentinos, cuando tomó de volea una pelota que había quedado a media altura dentro del área y puso el empate 2 a 2. Faltaban solo 7 minutos para cumplir el tiempo reglamentario.

En el minuto 93, ya con el tiempo añadido y un equipo egipcio que se animó a buscar más, Argentina aprovechó un contragolpe y Enzo Fernández metió de cabeza el gol para una de las victorias más sufridas del conjunto de Scaloni.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya espera al ganador del duelo entre Colombia y Suiza para disputar los cuartos de final, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa de la corona mundial.

VIDEO: EL RESUMEN DE ESPN

Y QUÉ ESTARÁ PASANDO EN LAS REDES EN ESTE MOMENTO???