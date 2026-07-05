La reciente elección presidencial en Colombia puso de relieve una sorprendente paradoja política. Nuevos datos de la agencia nacional de estadísticas del país muestran que la tasa de pobreza nacional cayó al 28% en 2025, el nivel más bajo jamás registrado. Casi 1.8 millones de colombianos salieron de la pobreza en un solo año, mientras que la pobreza extrema y la desigualdad de ingresos también disminuyeron. Las cifras representan un logro social significativo y continúan una tendencia plurianual de mejorar el nivel de vida.

Sin embargo, a pesar de este avance, los colombianos eligieron al abogado y empresario de derecha Abelardo De La Espriella, cuya plataforma nacionalista de ley y orden marca un fuerte contraste con las políticas del presidente saliente Gustavo Petro. El resultado sugiere que incluso un progreso social y económico significativo no necesariamente se traduce en apoyo electoral para el gobierno que ayudó a producirlo.

Tampoco es Colombia la única. En toda la región, los ciclos electorales han demostrado repetidamente que el progreso social no necesariamente produce lealtad política duradera. Se pueden ver patrones similares en Argentina, Chile, Ecuador y en otras partes de América del Sur, donde los períodos de gobernanza progresista a menudo han sido seguidos por la elección de líderes o gobiernos más conservadores con prioridades marcadamente diferentes.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ofreció una explicación para este fenómeno. Sostuvo que cuando la gente escapa de la pobreza y entra en la clase media, muchos se preocupan principalmente por preservar su estatus recién adquirido. Como resultado, pueden ser menos partidarios de las políticas destinadas a extender beneficios similares a los de otros. Ya sea que se acepte o no esta interpretación, destaca un desafío político importante: el éxito mismo de las políticas sociales progresistas puede alterar los intereses, expectativas y prioridades de las personas que benefician, haciendo que la continuidad política a largo plazo sea más difícil de sostener.

Sin embargo, hay una excepción notable: México.

México presenta un importante contra-ejemplo. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador fue seguida por la elección de Claudia Sheinbaum, que pertenece al mismo movimiento político y se ha comprometido a continuar gran parte de la misma agenda. En lugar de producir una reacción violenta, el proyecto de gobierno mantuvo un amplio apoyo popular a través de una transición de liderazgo exitosa.

¿Por qué México es diferente?

Parte de la respuesta puede estar no solo en los resultados de las políticas, sino también en la identidad política. Mientras que muchos gobiernos progresistas en América del Sur se han definido principalmente a través de etiquetas ideológicas como el socialismo o la izquierda, el movimiento gobernante de México se describe cada vez más a través del concepto de humanismo mexicano. Aunque sus políticas comparten muchos objetivos con los gobiernos progresistas en otros lugares, el lenguaje es notablemente diferente. El humanismo mexicano enfatiza la dignidad, la comunidad, la solidaridad y la cultura nacional más que la afiliación ideológica.

Esta distinción puede importar. Los proyectos políticos enmarcados principalmente en términos ideológicos pueden reforzar las divisiones entre partidarios y opositores. Los proyectos enraizados en valores culturales y éticos compartidos pueden estar mejor posicionados para construir la identificación a través de las fronteras políticas tradicionales. Desde esta perspectiva, la continuidad de México puede reflejar no solo los resultados materiales logrados por el gobierno, sino también la narrativa más amplia a través de la cual se entendieron esos resultados.

Por lo tanto, las elecciones colombianas plantean una pregunta más amplia para América Latina. Si la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad y la mejora de los indicadores sociales no son suficientes para garantizar la continuidad política, ¿qué falta? ¿El factor decisivo es el desempeño económico decisivo, la seguridad, la influencia de los medios, la organización política o algo más profundo dentro de la cultura de una nación?

México sugiere que la durabilidad política puede depender de una gobernanza más que efectiva. También puede requerir un sentido compartido de identidad y propósito que trascienda las categorías ideológicas convencionales. La pregunta más interesante puede no ser por qué algunos países se mueven de izquierda a derecha, pero por qué México no lo ha hecho.

David Andersson

Fuente: David Andersson. PRESSENZA.COM