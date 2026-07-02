La Municipalidad iluminó con luces led un tramo de San Juan al oeste de la autopista



Se instalaron 16 columnas con sus correspondientes equipos de iluminación desde calle José Vert hasta el campus educativo de la Comunidad Redentor, inaugurado recientemente.

La Municipalidad de San Lorenzo completó una nueva obra de iluminación led sobre calle San Juan, en el sector oeste de la autopista. Los trabajos comprendieron el tramo que se extiende desde José Vert hasta el campus educativo de la Comunidad Redentor, recientemente inaugurado, donde se instalaron 16 columnas con sus respectivos equipos lumínicos.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la importancia de la intervención, que se suma al plan de modernización del alumbrado público que se desarrolla en diferentes sectores de la ciudad.

“Esta es la calle San Juan al oeste de la autopista, en la zona de los cementerios. Hemos hecho la pavimentación desde Vert hacia el oeste, hasta del campus educativo de la Comunidad Redentor, y ahora concretamos la iluminación led. Seguimos avanzando con obras de iluminación en sectores muy importantes de la ciudad”, expresó el mandatario.

En este sentido, Raimundo remarcó la continuidad del programa de reconversión lumínica, que avanza de manera sostenida en espacios públicos, accesos y calles de San Lorenzo.

La tecnología led aporta múltiples beneficios en materia social, ambiental y económica. Entre otras ventajas, genera entornos más seguros, mejora la transitabilidad, favorece el uso de los espacios públicos y reduce tanto el consumo energético como la emisión de gases contaminantes y los costos operativos del servicio.

Prensa SL