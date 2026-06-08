La faena bovina tuvo un repunte en mayo, con respecto a lo que había sido la actividad de los frigoríficos en abril, pero continúa muy por debajo de los niveles de 2025.

Así surge del informe mensual elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

De acuerdo con este reporte, el mes pasado se sacrificaron alrededor de un millón de cabezas bovinas, lo que implica una moderada suba mensual del 4% con respecto a abril, pero una baja del 11,3% frente a mayo de 2025.

“Ajustado por la cantidad de días hábiles del mes, que fueron 19, se produjo un alza significativa con respecto a los 20 días hábiles de abril, que resultó del 9,5%, y la faena diaria alcanzó en mayo las 52.700 cabezas, quedando por 48.100 diarias de abril”, resaltó el Consorcio.

LOS DATOS DE LA FAENA BOVINA 2026

De este modo, en los primeros cinco meses del año, la faena acumula 4,94 millones de bovinos, lo que implica una reducción del 9,8% o alrededor de medio millón menos, en comparación con los 5,48 millones entre enero y mayo.

En tanto, con respecto a la faena de hembras, se situó en 46,9%, levemente por debajo del 47,5% de participación que se había registrado en el mismo mes del año anterior.

En lo que va de 2026 completo, el sacrificio de vientres una participación del 47,5% de la faena total, ubicándose levemente por encima del registro del 47% correspondiente al período enero a mayo de 2025.

Sin embargo, como consecuencia de la caída de la faena total, en los primeros cinco meses del año 2026, se remitieron cerca de 228.200 hembras menos a los frigoríficos que en el mismo periodo del año anterior.

LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Así, “la producción de carne bovina obtenida en mayo de 2026 resultó cercana a las 239.800 toneladas equivalente res con hueso, que implica una suba de 5,9% con respecto al mes

de abril; y una caída de 8,5% con respecto al mes de mayo del año 2025″, agregó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

Y completó: “En los primeros cinco meses del año 2026, se produjeron cerca de 1,167 millones de toneladas equivalente carcasa; un 7,3% menos que los 1,260 millones de toneladas obtenidas entre enero y mayo de 2025”.

En tanto, otro dato relevante es que el peso promedio de las carcasas bovinas se ubicó en mayo en 239,6 kilogramos por animal, siendo un 1,9% superior a los 235,2 kilogramos de abril; y resultando moderadamente por encima (+3,2%) de a los 232,2 kilos de mayo de 2025.

El peso medio de las carcasas entre enero y mayo se ubicó en 236,2 kilogramos, un 2,7% por encima de los 229,9 kilogramos del mismo periodo del año anterior.

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