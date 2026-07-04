En un contexto en el que la producción agropecuaria enfrenta el desafío de aumentar su productividad sin comprometer los ecosistemas, Sumatoria y The Nature Conservancy (TNC) lanzaron en Argentina una nueva línea de crédito orientada a impulsar el desarrollo y la adopción de la ganadería regenerativa en el Gran Chaco, uno de los territorios más relevantes y a la vez más amenazados de América del Sur.

Este trabajo conjunto se inscribe dentro del marco de colaboración de Sumatoria con IFACC (Financiamiento Innovador para la Amazonía, el Cerrado y el Chaco), una plataforma de articulación entre bancos, inversores, empresas agroindustriales y proveedores de capital orientada a desarrollar y escalar mecanismos financieros innovadores que permitan aumentar la producción sin expandir la frontera agrícola sobre bosques nativos.

“A través de esta alianza, tendemos un puente directo entre la ciencia de la conservación y la economía real, demostrando que producir cuidando el ecosistema no solo es posible, sino financieramente viable”, expresó Matías Kelly, director y co fundador de Sumatoria.

LA GANADERÍA REGENERATIVA Y SU APORTE SUSTENTABLE

“La ganadería regenerativa en el Gran Chaco representa una oportunidad histórica para mitigar el cambio climático. Con el acompañamiento de TNC, garantizamos que nuestras finanzas acompañen de forma transparente y rigurosa a los productores que eligen el camino de la transformación.” agregó Fátima Ochoa, directora de Impacto de Sumatoria.

Por su parte, Diego Ivanier, líder de Finanzas de TNC Argentina, remarcó que “en Argentina el crédito destinado a la ganadería representa menos del 1% del total de los créditos otorgados por el sector bancario”, cuando “desde el año pasado, la industria ganadera ha visto fuertemente mejorados sus precios y las oportunidades de inversión”.

Por eso, consideró que “hay una gran oportunidad para financiar el incremento de la producción pecuaria en el Gran Chaco a través de mejoras en la eficiencia del manejo,al tiempo que se protege el medioambiente”.

Y completó: “Desde TNC estamos muy satisfechos de haber colaborado con Sumatoria en definir los objetivos e indicadores de sustentabilidad ambiental de esta línea crediticia”.

CÓMO ES EL CRÉDITO PARA GANADERÍA REGENERATIVA

En este marco, desde Sumatoria y TNC mencionaron los aspectos que subrayan como “únicos” en esta líneas financiera:

Enfoque científico y de conservación: criterios de sustentabilidad claros y adaptados a la realidad del Gran Chaco Argentino.

criterios de sustentabilidad claros y adaptados a la realidad del Gran Chaco Argentino. Financiamiento elegible: cubre infraestructura de pastoreo planificado, sistemas de agua, sanidad, nutrición, manejo del rodeo y capital de trabajo para la transición.

cubre infraestructura de pastoreo planificado, sistemas de agua, sanidad, nutrición, manejo del rodeo y capital de trabajo para la transición. Incentivo por resultados: cuenta con un esquema de pagos por resultados, donde los productores que demuestren avances y mejoras concretas podrán acceder a más beneficios en las condiciones de financiamiento como reducción de la tasa de interés según el nivel de avance y xtensión de plazos en función del cumplimiento de objetivos.

¿Quiénes pueden solicitar financiamiento? Todas aquellas empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser productor de ganadería regenerativa en el gran Chaco argentino (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, norte de Córdoba, Norte de Santa Fe y Salta).

(Formosa, Santiago del Estero, Chaco, norte de Córdoba, Norte de Santa Fe y Salta). Estar registrado como persona jurídica o responsable inscripto y contar con certificado mipyme.

y contar con certificado mipyme. Tener al menos un año de facturación y el último balance cerrado.

y el último balance cerrado. Ser un proyecto económicamente viable.

En este marco, TNC actúa como el aliado estratégico clave en el diseño de las prácticas ganaderas de las líneas de financiamiento sostenible de Sumatoria.

Así, en un escenario de creciente demanda por sistemas productivos que cuiden el medioambiente, ests compañias observan a este instrumento como un primer paso clave para impulsar la ganadería sostenible en el Gran Chaco argentino.

“Esta línea de crédito busca demostrar que es posible escalar un modelo para que la producción ganadera sea más rentable y contribuya activamente a la conservación”, subrayaron.

Quienes deseen solicitar esta línea de crédito pueden hacerlo haciendo click aquí.

Para más información:

Sitio web: www.sumatoria.org

www.sumatoria.org Linkedin : Sumatoria

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: @sumatoriaok Mail : proyectos@sumatoria.org

: proyectos@sumatoria.org Whatsapp: +54-9-3513-12-3848

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