A pesar del impacto de esta enfermedad, rara vez se monitoriza sistemáticamente y poco se habla de cómo prevenirla.

Australia, Junio 2026

La neumonía es una de las infecciones más frecuentes y mortales que se presentan durante la hospitalización. Miles de pacientes la contraen cada año en hospitales y muchos fallecen a causa de ella. A pesar de su impacto, rara vez se monitoriza sistemáticamente y poco se habla de cómo prevenirla.

Un reciente estudio sugiere que una medida extremadamente sencilla de higiene personal podría reducir hasta en un 60 % el riesgo de contraerla: el cepillado dental regular de los pacientes. Los investigadores estudiaron a 8.870 pacientes en tres hospitales australianos y evaluaron cómo la mejora de la higiene bucal influía en los casos de una variante de esta enfermedad llamada neumonía nosocomial no asociada a ventilación mecánica (NV-HAP).

La NV-HAP afecta a pacientes que no están conectados a un respirador y puede encontrarse fuera de la unidad de cuidados intensivos.

La infección se produce cuando las bacterias de la boca son inhaladas hacia los pulmones.

Los pacientes que contraen esta forma de neumonía experimentan estancias hospitalarias prolongadas, de diez a cuarenta y ocho días adicionales, y su riesgo de fallecer durante su hospitalización se multiplica por ocho.

¿Cómo se implementó?

La intervención fue deliberadamente sencilla: al llegar, los pacientes recibieron un cepillo de dientes y pasta dental; tanto los pacientes como el personal sanitario fueron informados sobre la importancia del cepillado dental; esto ayudó a quienes no podían hacerlo por sí mismos; y se realizó un seguimiento de la higiene bucal en las habitaciones para obtener retroalimentación personalizada. El programa se implementó gradualmente durante 12 meses en cada hospital mediante un diseño conocido como ensayo aleatorizado por conglomerados escalonado.

Los resultados arrojaron que la proporción de pacientes que se cepillaban aumentó del 16 % al 62 %. Este cambio se asoció con una reducción del 60 % en el riesgo de desarrollar neumonía nosocomial: en una habitación típica de 30 pacientes, el número esperado de infecciones disminuyó de 8 a menos de 4 al mes.

Explicación biológica

La boca alberga miles de millones de bacterias y, cuando las personas están enfermas, sedadas, inmovilizadas o tomando ciertos medicamentos, la higiene bucal puede deteriorarse. Las bacterias se acumulan en los dientes, la lengua y el frenillo, y pequeñas cantidades pueden inhalarse hacia los pulmones, lo que provoca neumonía. El cepillado dental actúa como una medida mecánica que reduce esta carga bacteriana y, por lo tanto, el riesgo de infección.

Los investigadores concluyeron que la incorporación sistemática de la limpieza dental y el apoyo a la higiene bucal podría convertirse en una estrategia sencilla, económica y potencialmente muy eficaz para prevenir las infecciones hospitalarias asociadas a estancias prolongadas y a un riesgo de muerte mucho mayor.

RT