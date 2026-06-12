La tradición y protagonismo global que tiene Argentina con su producción ganadera no es casualidad: es fruto de casi dos siglos de trabajo, en una actividad que ha sido base económica desde los inicios de la construcción del país.

En la actualidad, esa tendencia continúa y puede verse, por ejemplo, en lo sucedido en Agroactiva, donde una escuela cordobesa que tiene una cabaña bovina y ovina se llevó importantes premios en los certamenes de juras ganaderas.

Se trata del IPEA N° 209 de Marcos Juárez, que obtuvo reconocimientos con ejemplares bovinos de raza Limangus y ovinos de raza Dorper preparados por alumnos de la especialidad Técnico en Producción Agropecuaria.

GENÉTICA LIMANGUS CON AROMA ESCOLAR

Entre los logros alcanzados, una vaca Limangus con ternero al pie fue elegida campeona de su categoría y posteriormente distinguida como Gran Campeona.

Además, dos ejemplares ovinos Dorper obtuvieron el segundo y tercer puesto en sus respectivas categorías, consolidando el trabajo que la escuela desarrolla en sus entornos formativos vinculados a la producción animal.

“Vale la pena presentarse en estas exposiciones porque los estudiantes tienen contacto directo con el entorno socioproductivo y científico-tecnológico. Allí pueden mostrar lo que saben hacer en un contexto real de trabajo”, expresó la directora de la institución, Alicia Pérez, en una nota difundida por el Gobierno de Córdoba, que valoró lo conseguido por este colegio.

La escuela participa desde hace varios años en Agroactiva exhibiendo productos elaborados por sus estudiantes y, desde hace dos años, incorporó la presentación de ejemplares de sus cabañas bovina y ovina.

Los animales forman parte de espacios pedagógicos donde los jóvenes desarrollan prácticas vinculadas al manejo productivo, la reproducción, la sanidad animal y el mejoramiento genético.

“Participar de esta muestra es muy importante más allá de la premiación. Es una palmada en la espalda para los chicos, para los docentes y para toda la comunidad educativa, porque permite poner en juego las habilidades y capacidades que los estudiantes desarrollan a lo largo de los años”, agregó Pérez.

UNA ESCUELA DE CABAÑEROS

En el caso de los bovinos, la institución presentó tres vacas con ternero al pie, una modalidad poco frecuente en este tipo de competencias. La propuesta permitió mostrar el desempeño reproductivo de los animales, uno de los indicadores más valorados dentro de la actividad ganadera.

Los ejemplares son preparados durante todo el año por estudiantes de quinto, sexto y séptimo año, quienes participan de tareas de alimentación, manejo sanitario, reproducción, preparación para exposiciones y seguimiento productivo.

Estas actividades forman parte de la propuesta educativa que brinda la escuela para fortalecer los aprendizajes en contextos reales y favorecer el vínculo con el sector agropecuario.

Además de la participación en la pista de jura, el IPEA N° 209 integró el programa Córdoba Vidriera Productiva, donde presentó diversos alimentos elaborados por los propios estudiantes. Entre ellos se destacaron conservas de frutas y verduras y productos lácteos desarrollados en las áreas de industrialización de la institución.

“Con una matrícula de 441 estudiantes, esta institución educativa constituye una referencia de la educación agrotécnica en el sudeste provincial. Su presencia en Agroactiva fortalece la vinculación entre la escuela y el sector productivo, permitiendo que los jóvenes complementen su formación técnica con experiencias concretas que enriquecen su trayectoria educativa”, subrayó el Gobierno cordobés.

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