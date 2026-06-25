En un tiempo marcado por la incertidumbre económica, la desigualdad y el deterioro del tejido social, el cooperativismo vuelve a mostrarse como una de las herramientas más claras para colocar a las personas en el centro del desarrollo. Por eso afirmo: el cooperativismo es, en esencia, una forma de Humanismo.

Esta época está marcada por el deterioro de la organización social en todos los sentidos. Hemos visto caer y deteriorarse a partidos políticos, iglesias, asociaciones, corrientes de pensamiento, líderes políticos y religiosos, empresas, bancos y hasta creencias básicas.

El Humanismo Universalista sostiene que el ser humano es un ser histórico y social, libre e intencional, capaz de transformar su realidad y superar el sufrimiento propio y ajeno. Y esa misma lógica atraviesa la práctica cooperativa: grupos de personas que se organizan para dignificar el trabajo, democratizar decisiones, distribuir oportunidades y construir bienestar comunitario.

El cooperativismo humaniza la economía. Frente a modelos que cosifican a las personas y las reducen a “mano de obra” o “consumidores”, la empresa cooperativa reconoce a cada asociado como sujeto protagonista, con voz, voto y responsabilidad compartida. Allí no manda el capital, sino la comunidad. No se busca la acumulación para pocos, sino el bienestar para muchos.

Además, el cooperativismo combate la violencia económica y social. La violencia —como enseñan las tesis humanistas— es toda acción que niegue la libertad o la intencionalidad del otro. Las cooperativas la enfrentan democratizando la propiedad, promoviendo la equidad de género, generando empleo digno, fortaleciendo las comunidades rurales y urbanas, y abriendo caminos educativos y productivos que reducen la desigualdad.

El cooperativismo también construye sentido de vida y pertenencia, algo fundamental en épocas de fragmentación social. En una cooperativa, las personas no solo encuentran un ingreso o un servicio; encuentran un espacio para participar, ser reconocidas, aportar y construir un proyecto que las trasciende. La comunidad cooperativa es, muchas veces, el corazón cultural y social de los territorios.

Por todo esto, el cooperativismo es más que un modelo económico: es un proyecto histórico de liberación, una forma concreta de humanizar el mundo y de afirmar la dignidad humana en la vida cotidiana. Y en medio de los desafíos actuales —cambio tecnológico acelerado, crisis ambiental, concentración de poder económico— las cooperativas representan un camino viable y necesario para construir economías más justas, solidarias y sustentables.

Donde hay cooperativismo auténtico, hay Humanismo.

Porque el cooperativismo no solo administra recursos: administra esperanza.

Panorama Digital / CANARA, titulada “El cooperativismo es una forma de Humanismo”, publicada el 23 de junio de 2026, con duración de 3:46.

José Rafael Quesada

Fuente: José Rafael Quesada. PRESSENZA.COM