El encuentro fue el viernes 5 de Junio en el Club Villa Casini de Capitán Bermúdez.

El Día del periodista (7 de Junio) es una buena excusa para reencontrarse con colegas.

El intendente de Capitán Bermúdez lo facilita invitando a un encuentro cada año y se agradece. Una excelente recepción, cena y divertido espectáculo.

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Al momento de hablar, Cinalli no sólo hizo un recorrido por la necesidad de contar con medios y periodistas que informen y opinen sobre la actualidad y todo tipo de temas. Dio la bienvenida a los nuevos medios digitales, y también destacó el trabajo intenso para sostenerse que requieren los medios de nuestra región.

Dedicó unos párrafos a reflexionar sobre la crueldad de algunos gobiernos incluso hasta con sus pueblos.

Afirmó que «Las personas aspiran a otra sociedad. El mundo que viene será distinto, pero siempre será mejor. No creo eso de que el mundo retrocede. La humanidad es maravillosa y logra sacar de su interior, de su fuerza y de su ímpetu intelectual un porvenir para todos. Ojalá eso lo entiendan quienes tienen el poder y las armas que nos llevan a guerras estúpidas».

Durante estos años hemos tratado de unir a la familia periodística respetando la diversidad. «Algunos han dejado de asistir para observarnos desde otro lado» pero siguen estando, «como Mario Aquino y ahora Adriana Guzetti» (que partió hace poco y se notó su ausencia).

«Este interés de unirnos, de juntarnos, aún con gran divergencia entre opiniones y ambiciones, nos permite juntarnos y compartir una mesa, podemos sonreir juntos y alentar aquello que nos une: La libertad y la opinión propia, y que tengamos la posibilidad de expresarnos. Gracias por su trabajo, gracias por estar acá, felicidades».