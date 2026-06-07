Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La escuela de patín artístico Libertad Sobre Ruedas vivirá una experiencia inolvidable al participar del Open Internacional de Patín Artístico de Brasil, uno de los certámenes más importantes de Sudamérica, que se desarrollará del 10 al 14 de junio en la ciudad costera de Capão da Canoa, en el estado de Río Grande do Sul.

La delegación estará integrada por cinco patinadores de la región: una niña de Capitán Bermúdez, tres representantes de Fray Luis Beltrán y una joven de San Lorenzo, quienes viajarán junto a la profesora Silvina González para representar a la Argentina y a la provincia de Santa Fe en esta prestigiosa competencia internacional.

Los deportistas que participarán del torneo son:

Lunay, de 6 años, la más pequeña del grupo.

Diane, de 9 años.

Irupé, de 10 años.

Ludmila, de 16 años.

Kevin, de 19 años.

En diálogo con Síntesis Deportiva, la entrenadora Silvina González contó que la delegación partirá el próximo lunes 8 de junio y regresará el 16 de junio. Los patinadores llegarán con anticipación para realizar el reconocimiento oficial de pista, previsto para el día 9, una instancia fundamental antes del inicio de la competencia.

“Los chicos están muy ilusionados. Este grupo viaja por primera vez a Brasil y venimos trabajando muchísimo para llegar de la mejor manera. Se ensayó mucho, hay muchas ganas y estamos preparados para dar lo mejor”, expresó la profesora.

González recordó además que ya tuvo experiencias anteriores en torneos internacionales, aunque destacó que este grupo es nuevo y afronta el desafío con entusiasmo y expectativas renovadas.

El Open Internacional reúne cada año a cientos de patinadores de distintos países sudamericanos y se desarrolla bajo el marco de la Confederación Sudamericana de Patín, convirtiéndose en una vidriera deportiva de gran relevancia para los jóvenes talentos.

Con esfuerzo, disciplina y pasión, los representantes de Libertad Sobre Ruedas llevarán el nombre de la región, de Santa Fe y de Argentina a una competencia de nivel internacional.

Síntesis Deportiva