Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La novena fecha del Torneo de Primera División de la Liga Sanlorencina se disputó de manera parcial debido a las condiciones climáticas que obligaron a la suspensión de tres encuentros. A pesar de ello, la jornada dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos.

El viernes, P.S.M. Fútbol igualó 2 a 2 ante Fortaleza y mantuvo el liderazgo del campeonato, mientras que Escuelita se llevó una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Combate de San Lorenzo.

Ya en la jornada dominical, Defensores de Santa Catalina “A” consiguió un sólido triunfo por 3 a 0 ante Domingo Borgui, mientras que Barrio Quinta goleó 4 a 0 a Racing Academia y se metió de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

En otros resultados, Argentino de San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Villa Felisa, Beltrán F.C. superó 5 a 2 a Defensores de Barrio Vila y continúa escalando posiciones en la tabla.

Los encuentros entre General San Martín y San Fernando, Villa Cassini y Colón, y San Lorenzo F.C. frente a Sargento Cabral fueron suspendidos debido al mal tiempo y serán reprogramados.

Resultados – Fecha 9

Viernes 5 de junio

Fortaleza 2 – P.S.M. Fútbol 2

Combate de San Lorenzo 1 – Escuelita Municipal SL 2

Domingo 7 de junio

Domingo Borgui 0 – Santa Catalina “A” 3

Racing Academia 0 – Barrio Quinta 4

Argentino de San Lorenzo 1 – Villa Felisa 0

Beltrán F.C. 5 – Barrio Vila 2

Posiciones

P.S.M. Fútbol – 25 pts.

Defensores Villa Cassini – 17 pts.

Barrio Quinta – 17 pts.

Sargento Cabral – 17 pts.

San Fernando F.C. – 16 pts.

Villa Felisa – 16 pts.

Beltrán F.C. – 16 pts.

Colón de San Lorenzo – 14 pts.

Defensores de Barrio Vila – 14 pts.

Santa Catalina “A” – 14 pts.

Escuela Municipal – 10 pts.

Combate de San Lorenzo – 10 pts.

General San Martín – 9 pts.

Racing Academia – 5 pts.

Fortaleza F.C. – 4 pts.

Argentino de San Lorenzo – 3 pts.

San Lorenzo F.C. – 2 pts.

Domingo Borgui S.C. – 1 pt.

Próxima Fecha (10ª)

Fortaleza F.C. vs Racing Academia F.C.

P.S.M. Fútbol vs Domingo Borgui S.C.

Santa Catalina “A” vs Argentino de San Lorenzo

Villa Felisa vs San Lorenzo F.C.

Sargento Cabral vs Beltrán F.C.

Barrio Vila vs Combate de San Lorenzo

Escuela Municipal vs Villa Cassini

Colón de San Lorenzo vs General San Martín

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