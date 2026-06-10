¿Entonces por dónde deben circular? los detalles…



Deberán hacerlo obligatoriamente por bicisendas, o circulando por la derecha, con casco y seguro contra terceros.

El proyecto prohíbe la circulación de monopatines, bicicletas, patinetas, y monociclos eléctricos por la Ruta Nacional N°11 y por la Avenida Interurbana (Avenida San Lorenzo y Avenida Belgrano respectivamente).

El Martes 9 de Junio el Concejo Municipal de la ciudad de Capitán Bermúdez aprobó una ordenanza que regula la circulación de los nuevos vehículos de movilidad personal (MVP), siglas que hacen referencia principalmente a los que tienen motor eléctrico, como los monopatines.

El proyecto del oficialismo fue aprobado por 6 votos contra 1, siendo la edil Brunela Scaloni la única en oponerse a esta medida.

De este modo, ese tipo de vehículos sólo estará autorizado a circular por las bicisendas, y donde no haya, obligatoriamente por la derecha.

REQUISITOS

Los usuarios deberán respetar una velocidad máxima de 25 kilómetros o 500 watts de potencia, usar casco, ir con luces encendidas delantera blanca y trasera roja, y debe tener seguro de responsabilidad civil contra terceros.