Aunque investigaciones previas ya lo vinculaban con enfermedades cardiometabólicas e hipertensión, la relación de este mineral con la demencia seguía sin estar clara hasta ahora.

Las personas con niveles bajos de magnesio en la sangre tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia, un trastorno que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas, según un estudio de científicos taiwaneses publicado el lunes 8 de Junio en la revista Frontiers in Nutrition.

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento de los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos, además de contribuir a la salud ósea. Aunque estudios previos ya lo habían relacionado con enfermedades cardiometabólicas e hipertensión, hasta ahora no estaba clara su relación con la demencia.

Para investigarlo, los científicos analizaron datos de más de 325.000 adultos mayores de 50 años y compararon a quienes tenían niveles bajos de magnesio —menos de 1,7 miligramos por decilitro— con personas que presentaban valores normales.

Mayores posibilidades de demencia

Tras ajustar factores como la edad, enfermedades previas y hábitos de vida, el grupo con menor nivel de magnesio mostró un riesgo un 33 % mayor de padecer demencia de cualquier tipo. La asociación fue aún más fuerte en el caso de la demencia vascular, vinculada a problemas en la circulación cerebral.

Además, en este grupo también se observaron mayores probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular y una mayor mortalidad. Según los autores, la deficiencia de magnesio podría estar relacionada con alteraciones en los vasos sanguíneos y en el flujo cerebral, lo que favorecería daños crónicos en el cerebro.