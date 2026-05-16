El Sábado 16 se realizó el Primer Encuentro Interclubes de Aquagym de nuestra región.



Fue en el Club El Luchador, Lima 1350 Rosario, (entre 9 de Julio y 3 de Febrero).

Participaron numerosas delegaciones. Además de los clubes «locales» de Rosario, participaron Puerto General San Martín, Timbúes y desde Córdoba la delegación de Marcos Juárez.

Todas las delegaciones entraron juntas al agua. Durante 90 minutos siguieron los movimientos de las y los profes, que se fueron alternando haciendo gala de gran energía y coordinación.

Desde Puerto, «Aquagym PSM» estuvo a cargo de la Profesora Daiana Santa Cruz, que coordinó con excelencia el viaje, la participación, y el cuidado de cada una de las chicas del grupo.

La ida y vuelta se hizo sin inconvenientes en unos de los buses locales de Puerto, a cargo del chofer «Jorge».

Hubo entrevista en video… se está editando

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