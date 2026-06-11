AMSAFE informa: Festival en Defensa Educación Pública. Inscripciones Complementarias Abiertas
¡Nos encontramos en el Festival Provincial en Defensa de la Educación Pública!
Plaza 25 de Mayo – Santa Fe
Sábado 13 de junio
Luego de recorrer los 19 departamentos de la provincia, llevando la voz de la docencia, la defensa de la escuela pública y el reclamo por los derechos de las y los trabajadores activos y jubilados, la Carpa Blanca de AMSAFE tendrá un gran festival en la ciudad de Santa Fe.
Desde las 14 hs. se realizará una jornada cultural con la participación de La Delio Valdez, Mamita Peyote, Maestros Músicos y Gulubú Rock, entre otros artistas.
Inscribite ANTES DEL MIÉRCOLES 10 completando el formulario para viajar a Santa Fe: https://forms.gle/w9Cg38rUD2vpgjSA9
Seguimos defendiendo la escuela pública organizándonos y llenando las plazas en unidad.
#CarpaBlanca #EducaciónPública #AMSAFE #CTERA #SantaFe
INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS ABIERTAS
AMSAFE Delegación San Lorenzo informa las siguientes inscripciones complementarias vigentes:
Escuela Especial N.º 2123 – Serodino (Región 5)
Urquiza 171
(03476) 490703
Cargo: Maestro de Enseñanza Diferencial – Discapacitados Mentales
Turno alternado
Del 8 al 12 de junio de 2026
Instituto Superior N.º 22 «Maestro Addad» – Fray Luis Beltrán (Región 6)
Batallón de Arsenales 603
(0341) 4918028
Escalafón agotado
Carrera: Técnico Superior en Gestión de Energías Renovables, Uso Racional y Eficiencia Energética
Espacio curricular: Inmótica
Del 10 al 14 de junio de 2026
Escuela N.º 6381 «Juan Álvarez» – Capitán Bermúdez (Región 6)
Entre Ríos 632
(0341) 4913369
Considera antecedentes de idoneidad («competencia no determinada») – Disposición 69/2014
Cargos/Espacios:
• Inglés
• Maestro de Grado – Jornada Ampliada
• Taller (Música)
• Taller (Tecnología)
• Teatro
Del 8 al 12 de junio de 2026
Escuela N.º 259 «General Manuel Belgrano» – Carrizales (Región 5)
Rivadavia 362
(03476) 497062
Considera antecedentes de idoneidad («competencia no determinada») – Disposición 69/2014
Cargos/Espacios:
• Inglés 7.º Grado
• Maestro de Educación Musical
Del 8 al 12 de junio de 2026
Escuela N.º 182 «Martín Miguel de Güemes» – San Lorenzo (Región 6)
Belgrano 720
(03476) 422701
Considera antecedentes de idoneidad («competencia no determinada») – Disposición 69/2014
Cargo: Maestro de Educación Musical
Del 15 al 19 de junio de 2026
Ante cualquier consulta, comunicarse con la institución correspondiente.
CONVENIO DE AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP CAJA DE PRODUCTOS – JUNIO 2026
A través del Convenio entre
AMSAFE SAN LORENZO y AMPIP, las y los afiliados tienen acceso a Cajas con
Productos de la Proveeduría de AMPIP.
Esta nueva solicitud de compra se realizará
hasta el MARTES 16 DE JUNIO DE 2026.
Una vez hecha la inscripción se deberá esperar
un correo confirmando la solicitud. La transferencia se realizará al alias AMPIP.MP
Recordamos que los/las solicitantes deben estar
afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo y a AMPIP.
Las cajas se entregarán a partir del LUNES 22 DE JUNIO, luego de informada la transferencia.
HORARIOS
SAN LORENZO: Lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
CAPITÁN BERMÚDEZ: Lunes a viernes, de 9 a
15 horas.
ANDINO: Martes y Jueves de 10 a 13 horas.
Formulario de solicitud https://forms.gle/ogAQ2mZ1XYMsX7j37
PROPORCIONAL DE VACACIONES ¿QUIÉNES LO COBRAN Y CÓMO CALCULAR?
El Decreto establece que el personal que en el transcurso del período escolar cese en el servicio docente y haya trabajado por más de noventa días (se suman todos los reemplazos), tendrá derecho a percibir haberes en concepto de vacaciones anuales, de acuerdo a la siguiente escala:
10 días de sueldo por 90 días trabajados
20 días de sueldo por 180 días trabajados
30 días de sueldo por 270 días trabajados
Recordamos que fruto del reclamo de AMSAFE, el Gobierno de la Provincia informó que el día 11 de junio se abonará el proporcional de vacaciones para reemplazantes que se hayan desempeñado en el año 2025.
AMSAFE SAN LORENZO INVITA A CELEBRAR EL DÍA DE LAS Y LOS DOCENTES
En tiempos donde el ajuste, la incertidumbre y las dificultades atraviesan nuestra tarea cotidiana, necesitamos encontrarnos, abrazarnos y celebrar nuestro día.
Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a participar de una noche especial para festejar junto a compañeras y compañeros de toda la delegación.
Show en vivo, música, sorpresas y sorteos
Salón “5 de Julio” – Amato Cittadini 126 – Barrio 2 de Abril – San Lorenzo
18 de septiembre. 21 hs.
Reservá tu lugar con el pago de una cuota.
¡En los momentos difíciles resistimos, soñamos, luchamos, defendemos conquistas y derechos, y celebramos!
Inscripción a través de formulario
https://forms.gle/ZvTyxjYSXoyMaQk88
CONVENIOS VIGENTES
Desde AMSAFE San Lorenzo recordamos que se encuentran vigentes los convenios detallados.
Los mismos tienen como objetivo acompañar la vida cotidiana de las y los docentes.
Estos acuerdos con comercios y mutuales ponen la organización sindical al servicio de quienes sostenemos la escuela pública todos los días.
AMSAFE SAN LORENZO con vos SIEMPRE
AMSAFE SAN LORENZO
MÁS BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS
Seguimos ampliando la red de convenios para que nuestras afiliadas y afiliados accedan a descuentos exclusivos en comercios, servicios y actividades de toda la región.
Presentando tu credencial de afiliación podés acceder a los siguientes beneficios:
Colchones Piero
Av. San Martín 588 y Av. San Martín 3492, San Lorenzo
Hasta 15% de descuento.
• Artículos de blanquería, almohadas y respaldos: 15% abonando en efectivo o transferencia; 10% con débito; 5% con tarjeta de crédito hasta 3 cuotas.
• Muebles y colchonería: 5% de descuento sobre precio de lista y 6 cuotas sin interés.
Sitio Indumentaria
San Martín 1021, Ricardone
José Ingenieros 1819, San Lorenzo
15% de descuento los viernes y sábados con todos los medios de pago.
NOI / Arbor
Av. San Martín 1201 y Av. San Martín 1140 Local 2, San Lorenzo
20% de descuento en efectivo, transferencia y débito.
Imperio Gym
Av. Dorrego 960, San Lorenzo
10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.
Sotelo Gym
General López 2473, San Lorenzo
15% de descuento en gimnasio y masajes.
Waldo.Tech
Tienda online de electrodomésticos, tecnología y hogar
Waldo: 3476 645002
Estrella: 341 6559121
10% de descuento en efectivo, transferencia o débito.
Entrega a domicilio bonificada en compras superiores a $50.000.
Real Garden
Av. Dorrego 1999, San Lorenzo
Santiago del Estero 566, Ricardone
10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.
Piscinas y Riego Ricardone
Cafferata 1420, Ricardone
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La Botica Supermercado
Av. Dorrego 2202
Tucumán 578
Belgrano 343
3 de Febrero 556
Ciudad de San Lorenzo
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Establecimiento La Muñeca – Tienda de Carnes
Sarmiento 1187, Fray Luis Beltrán
5% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.
5% de descuento con tarjeta de crédito en un pago.
Avicam
Presidente Perón 2809, San Lorenzo
5% de descuento con todos los medios de pago presentando DNI y recibo de sueldo.
Supermercado Los 3 Pibes
Luis Borghi 553, San Lorenzo
Sarmiento 1134, Fray Luis Beltrán
10% de descuento en efectivo o transferencia.
5% de descuento con débito o crédito.
Doña Ernesta – Tienda de Comestibles
Cafferata 961, Ricardone
10% de descuento en efectivo y transferencia.
Tomeva Vinos
Presidente Perón 73, Capitán Bermúdez
15% de descuento en efectivo y transferencia, todos los días y sin tope.
Vinoteca Campos
Belgrano 776, San Lorenzo
15% de descuento en mercaderías no alcanzadas por otras promociones.
Pago en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.
Tope de descuento: $20.000 mensuales.
Servimat Timbúes
Mitre 1137, Timbúes
Hasta 8% de descuento en compras abonadas en efectivo.
3 cuotas sin interés.
NC Complementos
Remedios de Escalada 141, Capitán Bermúdez
15% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia, débito o tarjeta de crédito en un pago.
Promoción vigente hasta el 31/08/2026.
Pinturería Chelini
Av. San Martín 2501 y Falucho, San Lorenzo
Celedonio Escalada 42, Capitán Bermúdez
Av. San Martín 971, Granadero Baigorria
Av. Alberdi 650, Rosario
10% de descuento por pago contado efectivo.
5% adicional para afiliadas y afiliados de AMSAFE presentando DNI y recibo de sueldo.
AMPIP
Beneficios en proveeduría, electrohogar y turismo.
Descuento en el Centro Recreativo SOEPU.
Consultas e información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.
AMPIAVA
Beneficios en salones para multieventos.
Más información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.
Mercado Escolar
Guayaquil 55, Fray Luis Beltrán
10% de descuento abonando únicamente en efectivo o transferencia.
No acumulable con otras ofertas o promociones.
No válido para fotocopias.
Sinapsis
Av. San Martín 2144, San Lorenzo
5% de descuento en todos los productos de informática.
20% de descuento en reparación de PC.
Librería Biblos
Irigoyen esquina Ricchieri, San Lorenzo
Descuentos en libros seleccionados.
Olivetti
San Martín 1898, San Lorenzo
10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.
Soldado Heroico
Ricchieri 556, San Lorenzo
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15% de descuento en juguetes tipo LEGO.
10% de descuento en juegos de mesa modernos para compras superiores a $50.000 abonando en efectivo o transferencia.
Para conocer todos los convenios vigentes y acceder a más información:
Info: https://www.facebook.com/amsafe.sanlorenzo?locale=es_LA
Más organización, más derechos, más escuela pública.
ADRIANA MONTEVERDE
Delegada Seccional AMSAFE San Lorenzo