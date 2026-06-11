¡Nos encontramos en el Festival Provincial en Defensa de la Educación Pública!

Plaza 25 de Mayo – Santa Fe

Sábado 13 de junio

Luego de recorrer los 19 departamentos de la provincia, llevando la voz de la docencia, la defensa de la escuela pública y el reclamo por los derechos de las y los trabajadores activos y jubilados, la Carpa Blanca de AMSAFE tendrá un gran festival en la ciudad de Santa Fe.

Desde las 14 hs. se realizará una jornada cultural con la participación de La Delio Valdez, Mamita Peyote, Maestros Músicos y Gulubú Rock, entre otros artistas.

Inscribite ANTES DEL MIÉRCOLES 10 completando el formulario para viajar a Santa Fe: https://forms.gle/w9Cg38rUD2vpgjSA9

Seguimos defendiendo la escuela pública organizándonos y llenando las plazas en unidad.

#CarpaBlanca #EducaciónPública #AMSAFE #CTERA #SantaFe

INSCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS ABIERTAS

AMSAFE Delegación San Lorenzo informa las siguientes inscripciones complementarias vigentes:

Escuela Especial N.º 2123 – Serodino (Región 5)

Urquiza 171

(03476) 490703

Cargo: Maestro de Enseñanza Diferencial – Discapacitados Mentales

Turno alternado

Del 8 al 12 de junio de 2026

Instituto Superior N.º 22 «Maestro Addad» – Fray Luis Beltrán (Región 6)

Batallón de Arsenales 603

(0341) 4918028

Escalafón agotado

Carrera: Técnico Superior en Gestión de Energías Renovables, Uso Racional y Eficiencia Energética

Espacio curricular: Inmótica

Del 10 al 14 de junio de 2026

Escuela N.º 6381 «Juan Álvarez» – Capitán Bermúdez (Región 6)

Entre Ríos 632

(0341) 4913369

Considera antecedentes de idoneidad («competencia no determinada») – Disposición 69/2014

Cargos/Espacios:

• Inglés

• Maestro de Grado – Jornada Ampliada

• Taller (Música)

• Taller (Tecnología)

• Teatro

Del 8 al 12 de junio de 2026

Escuela N.º 259 «General Manuel Belgrano» – Carrizales (Región 5)

Rivadavia 362

(03476) 497062

Considera antecedentes de idoneidad («competencia no determinada») – Disposición 69/2014

Cargos/Espacios:

• Inglés 7.º Grado

• Maestro de Educación Musical

Del 8 al 12 de junio de 2026

Escuela N.º 182 «Martín Miguel de Güemes» – San Lorenzo (Región 6)

Belgrano 720

(03476) 422701

Considera antecedentes de idoneidad («competencia no determinada») – Disposición 69/2014

Cargo: Maestro de Educación Musical

Del 15 al 19 de junio de 2026

Ante cualquier consulta, comunicarse con la institución correspondiente.

CONVENIO DE AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP CAJA DE PRODUCTOS – JUNIO 2026

A través del Convenio entre

AMSAFE SAN LORENZO y AMPIP, las y los afiliados tienen acceso a Cajas con

Productos de la Proveeduría de AMPIP.

Esta nueva solicitud de compra se realizará

hasta el MARTES 16 DE JUNIO DE 2026.

Una vez hecha la inscripción se deberá esperar

un correo confirmando la solicitud. La transferencia se realizará al alias AMPIP.MP

Recordamos que los/las solicitantes deben estar

afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo y a AMPIP.

Las cajas se entregarán a partir del LUNES 22 DE JUNIO, luego de informada la transferencia.

HORARIOS

SAN LORENZO: Lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

CAPITÁN BERMÚDEZ: Lunes a viernes, de 9 a

15 horas.

ANDINO: Martes y Jueves de 10 a 13 horas.

Formulario de solicitud https://forms.gle/ogAQ2mZ1XYMsX7j37

PROPORCIONAL DE VACACIONES ¿QUIÉNES LO COBRAN Y CÓMO CALCULAR?

El Decreto establece que el personal que en el transcurso del período escolar cese en el servicio docente y haya trabajado por más de noventa días (se suman todos los reemplazos), tendrá derecho a percibir haberes en concepto de vacaciones anuales, de acuerdo a la siguiente escala:

10 días de sueldo por 90 días trabajados

20 días de sueldo por 180 días trabajados

30 días de sueldo por 270 días trabajados

Recordamos que fruto del reclamo de AMSAFE, el Gobierno de la Provincia informó que el día 11 de junio se abonará el proporcional de vacaciones para reemplazantes que se hayan desempeñado en el año 2025.

AMSAFE SAN LORENZO INVITA A CELEBRAR EL DÍA DE LAS Y LOS DOCENTES

En tiempos donde el ajuste, la incertidumbre y las dificultades atraviesan nuestra tarea cotidiana, necesitamos encontrarnos, abrazarnos y celebrar nuestro día.

Desde AMSAFE San Lorenzo te invitamos a participar de una noche especial para festejar junto a compañeras y compañeros de toda la delegación.

Show en vivo, música, sorpresas y sorteos

Salón “5 de Julio” – Amato Cittadini 126 – Barrio 2 de Abril – San Lorenzo

18 de septiembre. 21 hs.

Reservá tu lugar con el pago de una cuota.

¡En los momentos difíciles resistimos, soñamos, luchamos, defendemos conquistas y derechos, y celebramos!

Inscripción a través de formulario

https://forms.gle/ZvTyxjYSXoyMaQk88

CONVENIOS VIGENTES

Desde AMSAFE San Lorenzo recordamos que se encuentran vigentes los convenios detallados.

Los mismos tienen como objetivo acompañar la vida cotidiana de las y los docentes.

Estos acuerdos con comercios y mutuales ponen la organización sindical al servicio de quienes sostenemos la escuela pública todos los días.

AMSAFE SAN LORENZO con vos SIEMPRE

AMSAFE SAN LORENZO

MÁS BENEFICIOS PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

Seguimos ampliando la red de convenios para que nuestras afiliadas y afiliados accedan a descuentos exclusivos en comercios, servicios y actividades de toda la región.

Presentando tu credencial de afiliación podés acceder a los siguientes beneficios:

Colchones Piero

Av. San Martín 588 y Av. San Martín 3492, San Lorenzo

Hasta 15% de descuento.

• Artículos de blanquería, almohadas y respaldos: 15% abonando en efectivo o transferencia; 10% con débito; 5% con tarjeta de crédito hasta 3 cuotas.

• Muebles y colchonería: 5% de descuento sobre precio de lista y 6 cuotas sin interés.

Sitio Indumentaria

San Martín 1021, Ricardone

José Ingenieros 1819, San Lorenzo

15% de descuento los viernes y sábados con todos los medios de pago.

NOI / Arbor

Av. San Martín 1201 y Av. San Martín 1140 Local 2, San Lorenzo

20% de descuento en efectivo, transferencia y débito.

Imperio Gym

Av. Dorrego 960, San Lorenzo

10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.

Sotelo Gym

General López 2473, San Lorenzo

15% de descuento en gimnasio y masajes.

Waldo.Tech

Tienda online de electrodomésticos, tecnología y hogar

Waldo: 3476 645002

Estrella: 341 6559121

10% de descuento en efectivo, transferencia o débito.

Entrega a domicilio bonificada en compras superiores a $50.000.

Real Garden

Av. Dorrego 1999, San Lorenzo

Santiago del Estero 566, Ricardone

10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.

Piscinas y Riego Ricardone

Cafferata 1420, Ricardone

10% de descuento en efectivo o transferencia.

La Botica Supermercado

Av. Dorrego 2202

Tucumán 578

Belgrano 343

3 de Febrero 556

Ciudad de San Lorenzo

15% de descuento en efectivo o transferencia.

Establecimiento La Muñeca – Tienda de Carnes

Sarmiento 1187, Fray Luis Beltrán

5% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.

5% de descuento con tarjeta de crédito en un pago.

Avicam

Presidente Perón 2809, San Lorenzo

5% de descuento con todos los medios de pago presentando DNI y recibo de sueldo.

Supermercado Los 3 Pibes

Luis Borghi 553, San Lorenzo

Sarmiento 1134, Fray Luis Beltrán

10% de descuento en efectivo o transferencia.

5% de descuento con débito o crédito.

Doña Ernesta – Tienda de Comestibles

Cafferata 961, Ricardone

10% de descuento en efectivo y transferencia.

Tomeva Vinos

Presidente Perón 73, Capitán Bermúdez

15% de descuento en efectivo y transferencia, todos los días y sin tope.

Vinoteca Campos

Belgrano 776, San Lorenzo

15% de descuento en mercaderías no alcanzadas por otras promociones.

Pago en efectivo, billeteras virtuales, transferencia o débito.

Tope de descuento: $20.000 mensuales.

Servimat Timbúes

Mitre 1137, Timbúes

Hasta 8% de descuento en compras abonadas en efectivo.

3 cuotas sin interés.

NC Complementos

Remedios de Escalada 141, Capitán Bermúdez

15% de descuento en efectivo, billeteras virtuales, transferencia, débito o tarjeta de crédito en un pago.

Promoción vigente hasta el 31/08/2026.

Pinturería Chelini

Av. San Martín 2501 y Falucho, San Lorenzo

Celedonio Escalada 42, Capitán Bermúdez

Av. San Martín 971, Granadero Baigorria

Av. Alberdi 650, Rosario

10% de descuento por pago contado efectivo.

5% adicional para afiliadas y afiliados de AMSAFE presentando DNI y recibo de sueldo.

AMPIP

Beneficios en proveeduría, electrohogar y turismo.

Descuento en el Centro Recreativo SOEPU.

Consultas e información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.

AMPIAVA

Beneficios en salones para multieventos.

Más información en las sedes de AMSAFE San Lorenzo.

Mercado Escolar

Guayaquil 55, Fray Luis Beltrán

10% de descuento abonando únicamente en efectivo o transferencia.

No acumulable con otras ofertas o promociones.

No válido para fotocopias.

Sinapsis

Av. San Martín 2144, San Lorenzo

5% de descuento en todos los productos de informática.

20% de descuento en reparación de PC.

Librería Biblos

Irigoyen esquina Ricchieri, San Lorenzo

Descuentos en libros seleccionados.

Olivetti

San Martín 1898, San Lorenzo

10% de descuento abonando en efectivo o transferencia.

Soldado Heroico

Ricchieri 556, San Lorenzo

15% de descuento en puzzles de Enjoy, Cherry y Blubird.

15% de descuento en juguetes tipo LEGO.

10% de descuento en juegos de mesa modernos para compras superiores a $50.000 abonando en efectivo o transferencia.

Para conocer todos los convenios vigentes y acceder a más información:

Info: https://www.facebook.com/amsafe.sanlorenzo?locale=es_LA

Más organización, más derechos, más escuela pública.

ADRIANA MONTEVERDE

Delegada Seccional AMSAFE San Lorenzo