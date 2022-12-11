El encuentro presencial tuvo lugar en el hotel Ros Tower de Rosario.

Rosario, Sábado 10 Diciembre 2022.

Tras varios meses de relación virtual y observar la diversidad y amplitud territorial de los lectores de nuevaregion.com y sus webs asociados, la agencia internacional de noticias XINHUA invitó al grupo NUEVAREGION a firmar un acuerdo de colaboración y provisión de servicios.

La intención es formalizar la relación y darle un marco institucional de larga duración. Nuevaregion.com es el primer medio con base en el cordón industrial Rosario-San Lorenzo elegido por la agencia china de noticias para cerrar este acuerdo de colaboración.

Noticias XINHUA es la mayor fuente de contenidos del principal sitio de noticias de China (news.cn). Como agencia internacional tiene presencia en decenas de países alrededor del mundo y sus noticias son publicadas regularmente por medios de prensa clientes de la agencia. El crecimiento es vertiginoso y ya son miles los diarios, revistas, canales, radios, portales web y espacios en redes sociales donde se difunden contenidos originados en la agencia XINHUA. Esto aumenta la cantidad de noticias disponibles y la variedad de estilos informativos.

Es importante, además, contar con detalles y datos desde una mirada «oriental» que, a veces, son desconocidos en nuestra zona del mundo «occidental». Esto sin duda también mejora la calidad de información que llega a nuestros lectores y profundiza la comprensión de los acontecimientos.

XINHUA realiza coberturas periodísticas y generación de contenidos multimedia de gran diversidad en más de 10 idiomas. Cubre las áreas tradicionales como política y economía, pero también informa sobre actualidad en múltiples áreas del quehacer humano como la cultura, ciencia, tecnología, medio ambiente, conquista espacial, deportes, viajes, lifestyle, y mucho más.

El interés de la agencia es que los medios del Grupo Nuevaregion puedan disponer de sus contenidos y compartirlos con sus lectores.