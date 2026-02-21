Una ciudad de 170 kilómetros prometía un futuro sin coches ni calles. Hoy solo existen 2,4 kilómetros. Y el colapso de The Line expone los excesos del megaproyecto saudí



La urbe futurista que Arabia Saudí presentó como una revolución urbana se está desmoronando antes de existir. The Line, concebida para extenderse 170 kilómetros en el desierto, apenas ha levantado 2,4. Entre recortes, fuga de inversores y costes irreales, el proyecto estrella del príncipe heredero se ha convertido en un recordatorio de que ni siquiera el poder puede doblar las leyes de la física.

Nota original en: GIZMODO