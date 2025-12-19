Un robot del tamaño de un insecto está aprendiendo a volar como uno. El MIT crea un microrrobot aéreo capaz de hacer volteretas, acelerar como un abejorro y mantener el control en turbulencias extremas
Un equipo del MIT ha logrado que un microrrobot aéreo, más ligero que un clip, vuele con una agilidad comparable a la de un abejorro. Gracias a un controlador basado en IA, el diminuto robot puede ejecutar volteretas rápidas, maniobras agresivas y aceleraciones extremas que superan en más del 400 % a sus versiones anteriores. Su potencial en rescates y conservación es enorme.
Nota original en: GIZMODO