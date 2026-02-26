Un material que se moldea como vidrio pero no se rompe al caer acaba de romper una regla básica de la física de materiales. El experimento que desconcertó incluso a sus creadores



Investigadores en Países Bajos han desarrollado un nuevo tipo de polímero que combina propiedades que durante décadas se consideraron incompatibles, abriendo una vía inesperada para diseñar plásticos más resistentes y reparables.

Nota original en: GIZMODO