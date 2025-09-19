Ucrania abrió el dron ruso que prometía ser indestructible. Lo que encontró en su interior cambia la narrativa de la guerra tecnológica



La inteligencia ucraniana examinó el Geran-3, el kamikaze de última generación de Moscú. Sus sistemas de navegación y velocidad lo hacen difícil de detener, pero los componentes revelan otra historia: Rusia fabrica su “arma estrella” con tecnología global que escapa a los controles internacionales.

