Ucrania abrió el dron ruso que prometía ser indestructible. Lo que encontró en su interior cambia la narrativa de la guerra tecnológica
La inteligencia ucraniana examinó el Geran-3, el kamikaze de última generación de Moscú. Sus sistemas de navegación y velocidad lo hacen difícil de detener, pero los componentes revelan otra historia: Rusia fabrica su “arma estrella” con tecnología global que escapa a los controles internacionales.
Nota original en: GIZMODO