A cuatro meses de su lanzamiento, Academia digitalers, la plataforma de formación tecnológica gratuita desarrollada por Telecom Argentina, consolida su crecimiento como espacio de referencia en capacitación digital. Desde mayo de 2025, alrededor de 7.000 personas utilizan activamente la plataforma.

La iniciativa se ejecuta en alianza con empresas tecnológicas internacionales como AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Brinda una experiencia de aprendizaje flexible y personalizada, orientada a los conocimientos más demandados del ecosistema digital. En esta etapa, la compañía refuerza su estrategia de articulación público-privada, acercando propuestas educativas a comunidades de todo el país.

La primera colaboración se concretó junto al Gobierno de Entre Ríos, que integra los contenidos de Academia digitalers en su portal de aprendizaje provincial. Asimismo, la plataforma recibió apoyo institucional del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, reconocimiento otorgado durante las Jornadas Internacionales 2025 de ATVC y Cappsa.

Pedro Lopez Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, expresó: “Academia Digitalers marca la evolución de nuestro programa insignia y reafirma nuestro propósito de conectar educación y tecnología”.

Entre los cursos más demandados figuran Desarrollo Web, Introducción a la Inteligencia Artificial, Testing QA y Análisis de Datos. El perfil predominante de los participantes corresponde a personas de 25 a 34 años, con formación terciaria o universitaria, y un equilibrio entre quienes ya trabajan y quienes buscan su primera experiencia laboral. El programa no establece límite de edad, lo cual refuerza su perfil inclusivo.

La motivación principal de los usuarios es continuar capacitándose en tecnologías emergentes, con el objetivo de incrementar sus oportunidades laborales y actualizarse frente a la evolución digital. “Las personas aprenden de formas diversas, en contextos múltiples y muchas veces fuera de los espacios tradicionales”, sostuvo Melina Masnatta, especialista en Tecnología, Educación e Innovación, durante las Jornadas 2025.

