Por Javier Tolcachier. Pressenza.com



Del 15 al 22 de Agosto se desarrollará en Eldoret, Kenya, un seminario regional para aportar a la formación y el fortalecimiento de la acción humanista en las comunidades del África Oriental.

El importante evento se realiza en el marco de las acciones del Foro Humanista Mundial, espacio permanente de convergencia de organizaciones e individuos de las distintas culturas del planeta, cuyo objetivo es estudiar y desarrollar posturas sobre los problemas globales que afectan al mundo actual junto a la promoción de acciones colectivas que permitan avanzar hacia la humanización de la Tierra.

Actividades programadas La gran diversidad y amplitud de la visión humanista se expresará en el programa previsto para el Encuentro, que reunirá a instructores de distintos países para compartir conocimientos, experiencias e inspiración.

Entre las actividades a realizar se incluye una intensa secuencia de formación en las ideas del Humanismo Universalista y los principios doctrinarios formulados por su fundador, Silo. Las prácticas de desarrollo interno derivadas de esta corriente de pensamiento y acción serán guiadas por Antonio Carvallo, experimentado siloista residente en Londres, en conjunto con Julius Valdimarsson, de Islandia y Michael Cameron, de los Estados Unidos de América.

En el transcurso de las jornadas habrá debates sobre los antecedentes y la historia del humanismo a cargo de una de las organizadoras del seminario, Tracey Kadada. Por su parte, Javier Tolcachier brindará dos sesiones de capacitación sobre las principales ideas del Nuevo Humanismo.

Asimismo, el senegalés N’Diaga Diallo hablará sobre los Parques de Estudio y Reflexión construidos en más de 50 lugares del mundo y acerca de los Trabajos de Escuela, que constituyen la sistematización de la posibilidad humana de comprender y encaminarse hacia experiencias de autotransformación profundas.

El islandés Ragnar Sverrison, junto a Tracey, presentarán los objetivos del Foro Humanista Mundial y darán detalles acerca de las 16 mesas temáticas que lo conforman hasta el momento. Parte del núcleo central del seminario será el abordaje de las cuestiones sociales y comunitarias en las que están involucrados los humanistas. Entre estas ocuparán un lugar significativo los debates y la sensibilización contra la violencia de género orientados por Alice Saina, Rose Neema y Ragnar.

El empoderamiento de la mujer será abordado por Synthia Gaede y Diana Rose, de Islandia y Estados Unidos. A su vez, las importantes acciones del movimiento «Me Too», centrado en las mujeres vulnerables y las sobrevivientes a la criminal violencia de género, serán presentados por Tracey y Alice, quien junto a Edwina Kisero, dialogarán y ofrecerán consejos prácticos a madres jóvenes y solteras.

Por su parte Herbert, presidente de la comunidad congoleña en Uganda, dirigirá una sesión sobre genocidio y refugiados, dado el dramático y persistente conflicto armado que sufren las poblaciones de la región de Kivu del Norte, en la zona oriental de la República Democrática del Congo.

Donna Nyaboke, de Kenia, presentará una ponencia sobre asistencia jurídica, mientras que Anthony Oballah, del Centro de Recursos Juveniles Manyatta, integrante de la Mesa del Foro Humanista Mundial de Deportes y Arte por la Paz y el Desarrollo dirigirá sesiones de ejercitación física. Dorothy Adenga y Corazón, ambas con larga experiencia en el ámbito educativo coordinarán las sesiones sobre el tema.

En otro momento del programa, Dorothy, junto a Sharon y Jemeli brindarán una charla sobre Salud sexual y reproductiva. Un panel compuesto por Karina Lagdameo Santillán, de Filipinas, Pía Figueroa, de Chile, Javier Tolcachier, de Argentina, entre otros, compartirán nociones de periodismo No Violento y presentará la experiencia de la agencia internacional de noticias con enfoque de Paz y No Violencia Pressenza, invitando a los presentes a sumarse como comunicadores desde los distintos puntos del África Oriental. La espiritualidad y la religiosidad popular estarán muy presentes a lo largo del Seminario.

Habrá sesiones sobre desarrollo espiritual a cargo del obispo Joseph Okiring, acompañado por los pastores Silvanus Wafula, Muzungu y Stephen, como también ceremonias del Mensaje de Silo y momentos conjuntos de plegarias, pedidos y prédica.

Entre las múltiples actividades artísticas se contará con presentaciones musicales a cargo de John Michael, Stephen Kalenga, del Coro de Tanzania y con diversas perfomances protagonizadas por Sharon Kipruto, de Burundi y estudiantes de la Universidad pública Moi, la segunda en importancia en Kenia.

El estadounidense David Blumenkrantz colaborará con una exposición de fotografía, al tiempo que Diego Asensio de España, Tracey Kadada y Maribel Núñez, de Argentina, compartirán testimonios de su vivencia y acción como humanistas.

Las sesiones de la tarde – hora de Kenia – serán transmitidas a través de internet, lo que permitirá la participación virtual desde cualquier lugar del planeta.

El Seminario culminará con una Ceremonia en la que tomarán la palabra representantes de todas las delegaciones participantes y una fiesta de cierre.

La organización local, coordinada por Alice Saina y Silvanus, estará a cargo de un equipo de 50 voluntarios que se ocuparán de acondicionar los espacios, la alimentación, la logística necesaria y la ayuda a los participantes para que el seminario sea una experiencia reconfortante.

Los activistas planean realizar seminarios similares en distintos países y convocan a quienes comparten una sensibilidad que rechaza toda forma de violencia y discriminación a formar parte de un movimiento global por un mundo más humano y no violento.

Javier Tolcachier

PRESSENZA – Humanismo 2025

Nota original