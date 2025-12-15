Rosario recibió un 20% más de turistas que en 2024

Rosario cerró un año muy auspicioso en materia turística y así lo convalida el balance que elaboró el Observatorio del Ente Turístico Rosario, en el que se refleja un considerable y sostenido crecimiento de todos los índices con respecto al 2024.

En cuánto a la cantidad de turistas, la ciudad tuvo un quinto más que el año pasado, superando los 2.400.000 visitantes, lo que lógicamente, también repercutió positivamente en cuánto al impacto económico.

Si bien el transcurso del 2025 venía configurando un resultado favorable, a tal punto de posicionar a Rosario entre los primeros lugares más visitados del país, los indicadores concluyeron superando las expectativas. Como por ejemplo, el aumento del 4% en la ocupación hotelera total.

Que el impacto económico haya superado los 171 mil millones de pesos, que los visitantes hayan sido un 20% más que en 2024, y que durante los fines de semana largos se registraron porcentajes de ocupación superiores al año pasado configuraron un balance destacable.

Otro de los aspectos destacables que tuvo este 2025, tiene que ver con los fines de semana largos. El más elegido por los visitantes fue el del 10 al 12 de octubre, para la celebración del Día de la Diversidad Cultural, con una ocupación hotelera que alcanzó el 95%, un 33% más que en 2024. El impacto económico fue muy importante, dejando $ 3.249.513.930 para nuestra ciudad.

En importancia, le siguieron el fin de semana del 17 al 20 de abril y el del 21 al 24 de noviembre con 75% de ocupación hotelera.

Datos anuales 2025

● Ocupación Hotelera Total: 50% representando un 4% más por sobre 2024.

● Estimación Visitantes Totales: 2.400.000 por sobre 2.000.000 en 2024 y de este 20% de aumento de visitantes el 14% fue de excursionistas y el 6%

de turistas hospedados.

● Estimación Impacto Económico: $171.900.000.000

Datos Fines de Semana Largos 2025

● 1 a 4 de marzo: 65%. $ 3.187.674.445 – Carnaval – +5% con relación 2024

● 22 a 24 de marzo: 56% – $ 2.345.380.676

● 17 a 20 de abril: 75% –

$ 1.465.187.524 / Semana Santa y recital de Los Piojos – +70%

que el año pasado

● 2 al 4 de mayo: 61% –

$ 2.634.156.920

● 14 al 16 de junio: 39% –

$ 1.431.015.300 / Día Inmortalidad Güemes – +25% que el año pasado

● 20 al 22 de junio: 73% –

$ 2.486.367.180 / Día de la Bandera – +15% que el año

pasado

● 15 al 17 de agosto: 56% –

$ 2.054.791.200

● 10 al 12 de octubre: 95% –

$ 3.249.513.930 – Día de la Diversidad Cultural – +33% que

el año pasado

● 21 al 24 de noviembre: 75% –

$ 3.704.520.400 / Día de la Soberania Nacional y

Festival de Poesía – +22% que el año pasado

● 6 al 8 de diciembre: 65% –

$ 3.056.192.000 / Día de la Inmaculada Concepción

Vale aclarar de los datos de los fines de semana largos con respecto al 2024, hubo 7 y solo 6 coincidieron, pero en todos hubo suba de porcentaje de ocupación en 2025, variando entre el 5 y el 70%.

● 10 al 13 de febrero: 62% –

$ 1.494.793.875 – Carnaval

● 28 al 02 de abril: 44% –

$ 1.255.295.400 – Semana Santa

● 15 al 17 de junio: 31% –

$ 739.333.200 – Día Inmortalidad Güemes

● 20 al 23 de junio: 63% –

$ 1.489.856.800 – Día de la Bandera

● 11 al 14 de octubre: 71% –

$ 2.189.073.060 – Día de la Diversidad Cultural

● 16 al 18 de noviembre: 61% – $1.790.118.900 – Dia de la Soberanía Nacional

El año 2025 contó con 10 fines de semanas largos que potenciaron la actividad turística en la ciudad, los más destacados fueron:

1º – 10 al 12 de octubre con 95% de ocupación hotelera.

2º – 17 al 20 de abril con 75% de ocupación hotelera.

3º – 21 al 24 de noviembre con 75% de ocupación hotelera. ​ ROSARIOPLUS