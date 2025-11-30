Parece pero no es una película. Europa lanzará una garra robótica al espacio para frenar el caos que amenaza con volver la órbita un vertedero



Durante décadas, el espacio fue sinónimo de infinitud. Pero hoy, su inmensidad está llena de basura. Y Europa está a punto de hacer algo que suena a ciencia ficción: enviar una garra gigante para atraparla.

Nota original en: GIZMODO