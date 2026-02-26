El Viernes 27 de Febrero LDC realiza un acto formal para inaugurar esta ampliación del complejo agro-industrial que opera en Timbues, Santa Fe.

Se trata de una nueva línea de molienda de semillas de alto contenido oleico (aceites). Es una inversión estratégica que amplía notablemente la capacidad de procesamiento.

Esta nueva línea podrá integrar diversas semillas como camelina, canola, carinata y girasol además de la tradicional molienda de soja.

Esta inversión potencia la producción de harinas para la ración animal, así como aceites orientados a biocombustibles avanzados que fortalecen los compromisos de Louis Dreyfus Company con la transición energética.

El acto será en el mismo complejo industrial antes del mediodía y las autoridades de la empresa esperan recibir a referentes del sector de los agronegocios así como autoridades nacionales, provinciales, locales y de la región.

Han confirmado la asistencia de Karina Milei y Manuel ADORNI por presidencia y del ministro de desarrollo productivo de la provincia (Puccini).

Redacción NUEVAREGION.COM

Agronegocios.com.ar