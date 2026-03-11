Las estafas en redes sociales siguen encontrando víctimas: Meta quiere avisarnos antes de que sea tarde

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en uno de los lugares preferidos por los estafadores para buscar víctimas. No es casualidad. Son plataformas en las que confiamos, donde interactuamos con personas conocidas y donde muchas decisiones se toman con rapidez, casi sin pensar. En ese escenario, un mensaje, un enlace o una solicitud aparentemente normal puede ser el primer paso de un engaño. Meta ha decidido reforzar sus sistemas de alerta con nuevas herramientas que buscan detectar señales sospechosas y avisar al usuario antes de que sea demasiado tarde.

Cuando alguien intenta vincular tu WhatsApp sin que lo sepas. Una de las novedades anunciadas por Meta afecta a una técnica de fraude con la que los estafadores intentan vincular la cuenta de WhatsApp de la víctima a otro dispositivo. Según explica la compañía, pueden intentar convencer al usuario para que comparta su número de teléfono y, después, el código de vinculación que aparece en WhatsApp, o incluso pedirle que escanee un código QR bajo un pretexto falso. Con las nuevas alertas, la aplicación mostrará avisos cuando detecte señales de comportamiento sospechoso en este tipo de solicitudes e indicará de dónde procede la petición para que el usuario pueda detenerse y reconsiderar la acción antes de aceptarla.

Solicitudes de amistad sospechosas. Otra de las funciones que Meta está probando se centra en Facebook y en un gesto tan cotidiano como aceptar una petición de amistad. La plataforma ensaya advertencias cuando detecta señales que pueden apuntar a actividad sospechosa en una cuenta. Entre esos indicios se encuentran, por ejemplo, perfiles con muy pocos amigos en común con el usuario o cuentas que indican en su perfil una ubicación en otro país. El objetivo de estas alertas no es decidir por el usuario, sino ofrecerle contexto adicional antes de aceptar la solicitud, bloquearla o simplemente ignorarla.

Messenger también recibe novedades. Meta ampliará este mes a más países su sistema de detección avanzada de estafas dentro de esta aplicación. En este caso, el enfoque se centra en el propio contenido de la conversación: cuando un chat con un contacto nuevo presenta patrones asociados a fraudes habituales, la plataforma puede mostrar una advertencia al usuario. La compañía menciona como ejemplo los mensajes que incluyen ofertas de empleo sospechosas. En ese momento, el sistema puede preguntar al usuario si desea compartir mensajes recientes para que una herramienta basada en IA los analice y, si detecta señales de engaño, ofrecer información adicional y sugerir acciones como bloquear o denunciar la cuenta.

Más allá de los avisos visibles. La firma liderada por Mark Zuckerberg explica que estas alertas dentro de las aplicaciones son solo una parte de su estrategia contra las estafas. En paralelo, la compañía está reforzando sus sistemas de detección automática con herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de analizar múltiples señales al mismo tiempo, como el texto de una publicación, las imágenes utilizadas o el contexto en el que aparece el contenido. Estos sistemas buscan identificar patrones más complejos, como cuentas que se hacen pasar por celebridades, figuras públicas o marcas conocidas, así como enlaces que redirigen a páginas diseñadas para imitar sitios legítimos.

Las cifras. Según la compañía, durante 2025 eliminó más de 159 millones de anuncios relacionados con estafas en todo el mundo por infringir sus políticas. De ese total, alrededor del 92% se retiró antes de que algún usuario los denunciara, lo que sugiere que los sistemas automáticos de detección ya estaban actuando antes de que el fraude se propagara. Meta también señala que derribó 10,9 millones de cuentas en Facebook e Instagram vinculadas a centros de estafa y participó en una operación internacional que permitió desactivar más de 150.000 cuentas asociadas a redes criminales del Sudeste Asiático.

