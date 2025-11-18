Este jueves 20 entre las 12:00 y las 14:00 horas en Lima, Perú, estudiantes y docentes del curso de Ética de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) una vez más mostrarán los trabajos que realizaron en este ciclo, como parte del curso de Ética y Responsabilidad Social, en la explanada de Ciencias e Ingeniería frente al Pabellón A (CIA) del campus universitario.

Los docentes invitaron al público en general a la ExpoÉtica: Acciones que transforman, una feria del curso de Ética de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP.

Refieren que, en esta edición, sus estudiantes presentarán los resultados de sus investigaciones e intervenciones sobre problemáticas sociales y éticas que hoy impactan directamente en la vida universitaria y profesional. Asimismo, los estudiantes de la facultad presentarán soluciones a desafíos globales como el cambio climático, inseguridad, violencia, discriminación, salud mental y mucho más.

Los docentes invitan a la comunidad universitaria e interesados a participar, pues consideran que con su presencia será un valioso respaldo para los estudiantes, quienes encontrarán en sus comentarios y observaciones una oportunidad para fortalecer sus habilidades y su formación integral.

No te pierdas la feria ExpoÉtica, es un viento de aire fresco en este mar de confusión, en donde todo parece que va perdiendo sentido. Estas iniciativas focalizadas aparentemente pequeñas, que se van implementando en distintas partes del mundo, muestran que otros caminos son posibles.

Doris Balvín

Nota Original en: PRESSENZA.COM