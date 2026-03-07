Este sábado vuelve a activarse el esquema de restricción vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México, conocido como Hoy No Circula sabatino, con el que Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) busca contener los picos de contaminación recortando el número de coches en la calle.

Antes de poner el motor en marcha, toca revisar con calma qué holograma lleva tu auto, cómo termina la placa y qué tipo de sábado marca el calendario, porque de ello depende si puedes circular o te toca dejar el vehículo estacionado.

El alcance del programa no se limita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México: también se extiende a 18 municipios del Estado de México integrados en la zona conurbada. Entre ellos se encuentran:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Si tu recorrido cruza alguno de estos puntos, debes asumir que las restricciones del Hoy No Circula sabatino también se aplican durante todo el trayecto.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El espíritu del esquema es sencillo: sacar de circulación una parte de los autos más contaminantes para reducir las emisiones totales, pero en sábado se combinan reglas distintas a las de lunes a viernes. El filtro se define tomando en cuenta tres variables: el holograma de verificación, el último dígito de la matrícula y si el sábado corresponde a una semana par o impar, lo que reparte los descansos a lo largo del mes entre los distintos grupos de conductores.

Conviene recordar, además, que el Hoy No Circula sabatino no opera las 24 horas del día: el horario de vigencia va de las 05:00 a las 22:00, de modo que fuera de ese intervalo no hay restricciones derivadas de este programa, salvo que se decrete una contingencia ambiental u otra medida extraordinaria.

Para el 7 de marzo de 2026, el calendario ubica la fecha como el primer sábado del mes, lo que la clasifica como “semana impar” dentro del esquema. En este escenario, los vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar son los que deberán permanecer fuera de circulación entre las cinco de la mañana y las diez de la noche, que es cuando aplica la medida.

Si tu coche encaja en esa combinación de holograma y terminación de placa, la recomendación es dejarlo guardado hasta que concluya el horario de restricción y buscar alternativas de movilidad para tus desplazamientos de ese día.

En cambio, los autos con holograma 0 y 00 mantienen luz verde para circular sin limitaciones dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino, mientras que los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, independientemente de si la semana es par o impar.

Más allá de estos supuestos, existe un listado de vehículos exentos que pueden moverse con normalidad pese al programa:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

Quienes decidan ignorar las disposiciones del Hoy No Circula sabatino se arriesgan a una sanción económica importante. La multa por circular cuando no corresponde va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que se traduce en alrededor de entre 1,900 y casi 2,900 pesos, a lo que se podría sumar la inmovilización del vehículo y el tiempo perdido para recuperar la unidad y regularizar la situación ante la autoridad.

De cara a este sábado, si piensas manejar por la CDMX o por alguno de los municipios del Edomex que forman parte del programa, lo más prudente es confirmar con antelación qué holograma tiene tu auto, cómo termina tu matrícula y en qué tipo de semana estás.

El Hoy No Circula sabatino está diseñado para dejar en casa a los autos más contaminantes, pero al mismo tiempo obliga a planificar mejor los desplazamientos y a tener siempre en cuenta otras opciones de movilidad cuando tu coche tiene que descansar

