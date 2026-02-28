Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 28 de febrero

Este sábado vuelve a estar en marcha el esquema del Hoy No Circula sabatino, el mecanismo con el que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe la circulación de determinados vehículos para intentar contener la contaminación en el Valle de México. Una vez más, cualquiera que tenga previsto usar el coche deberá revisar con atención la terminación de su placa y el holograma de verificación antes de arrancar.

Las restricciones no se limitan a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que se extienden también a una serie de municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa. El Hoy No Circula sabatino se aplica igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, ten en cuenta que si tu ruta atraviesa alguna de estas demarcaciones, el Hoy No Circula sabatino será igualmente aplicable a tu vehículo durante todo el trayecto.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

La lógica del programa pasa por reducir la cantidad de autos en circulación para así disminuir las emisiones, pero los sábados se rigen por reglas propias que se añaden al esquema de lunes a viernes. No todos los conductores descansan el mismo fin de semana: es la combinación entre holograma, terminación de la placa y si el sábado corresponde a una semana par o impar la que determina qué autos deben quedarse detenidos y cuáles pueden salir.

Conviene recordar también que el Hoy No Circula sabatino no funciona las 24 horas. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas; fuera de ese periodo —es decir, por la noche y la madrugada— el programa no limita el tránsito de los vehículos, salvo que se decrete una contingencia ambiental u otra medida extraordinaria que añada restricciones adicionales.

Para el 21 de febrero de 2026, el calendario señala que se trata del tercer sábado del mes, por lo que se clasifica como “semana impar”. Bajo este escenario, los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número impar son los que deberán permanecer fuera de circulación durante todo el horario oficial del programa.

Si tu coche entra en esa categoría, tendrás que mantenerlo estacionado hasta que pasen las 22:00 horas. En cambio, los vehículos con holograma 0 y 00 conservan el permiso para circular sin restricciones dentro del marco del Hoy No Circula sabatino. Los autos con holograma 2, por su parte, no pueden circular los sábados bajo ninguna circunstancia.

Junto con los casos anteriores, existe un grupo de vehículos exentos que puede circular sin verse afectado por estas reglas. Entre ellos se encuentran:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

Quien decida ignorar las disposiciones del Hoy No Circula se arriesga a una sanción económica considerable. La multa por incumplir el programa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en aproximadamente 1,924.40 pesos en el mínimo y hasta 2,886.60 pesos en el máximo. A ese golpe al bolsillo se puede sumar la inmovilización del vehículo y el tiempo perdido en resolver el problema ante las autoridades correspondientes.

En definitiva, si vas a utilizar el coche este sábado en la CDMX o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa, es recomendable verificar antes de salir qué holograma porta tu vehículo, cuál es la terminación de tu placa y si el calendario marca semana par o impar. El Hoy No Circula sabatino busca sacar de circulación a los autos más contaminantes, pero al mismo tiempo obliga a planificar mejor los desplazamientos y a considerar alternativas de movilidad cuando el vehículo tiene que quedarse en casa.

Foto | Osmany M Leyva Aldana

