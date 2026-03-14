Este sábado se reactiva el esquema del Hoy No Circula sabatino, la herramienta con la que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) limita la circulación de determinados autos en el Valle de México para reducir los niveles de contaminación. Quienes tengan previsto usar su vehículo deben verificar con anticipación la terminación de la placa y el holograma de verificación antes de incorporarse a la vialidad.

Las limitaciones no se quedan solo en las 16 alcaldías de la CDMX, sino que también se extienden a varios municipios conurbados del Estado de México, donde el esquema se aplica bajo las mismas condiciones. El programa opera igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, recuerda que si tu trayecto pasa por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino también aplica.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo del programa es sacar de circulación parte del parque vehicular para recortar las emisiones, pero los sábados se aplican criterios particulares que se suman al esquema de lunes a viernes. No todos los dueños de coche descansan el mismo fin de semana: el holograma, el último dígito de la placa y si el sábado corresponde a semana par o impar determinan qué autos se quedan estacionados y cuáles pueden circular. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), este esquema sabatino complementa el calendario regular del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Conviene recordar que el Hoy No Circula sabatino no rige las 24 horas del día. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas, de modo que fuera de ese periodo —en la noche y la madrugada— el programa no impone restricciones a la circulación de vehículos, salvo que se decrete una contingencia ambiental u otra disposición extraordinaria que amplíe temporalmente los límites habituales.

En el caso del 14 de marzo de 2026, el calendario marca que se trata del segundo sábado del mes, por lo que se considera “semana par”. Bajo esta configuración, los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número par son los que deberán permanecer fuera de circulación durante el horario del programa.

Si tu automóvil cumple con esa combinación, tendrás que dejarlo guardado hasta después de las 22:00 horas. Por el contrario, los autos con holograma 0 y 00 mantienen el permiso para circular sin restricciones dentro del marco del Hoy No Circula sabatino. Los de holograma 2 no pueden circular en ningún caso los sábados.

Además de los casos anteriores, recuerda que hay una serie de vehículos exentos que pueden circular sin verse afectados por estas limitaciones. Estos son:

Automóviles eléctricos, a gas natural o equipados con sistema híbrido

Vehículos con placas registradas para personas con discapacidad

Unidades destinadas al servicio de transporte público urbano, incluidos los servicios funerarios

Vehículos dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Unidades asignadas a tareas de seguridad pública y/o protección civil

Quienes decidan no acatar las disposiciones del Hoy No Circula se exponen a una sanción económica significativa. La multa por infringir el programa va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 1,924.40 pesos en el mínimo y hasta 2,886.60 pesos en el máximo. A la afectación económica se suma la posible inmovilización del vehículo y el tiempo invertido en resolver la situación ante las autoridades.

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En conclusión, si vas a desplazarte en coche este sábado por la CDMX o por los municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa, conviene comprobar antes de arrancar qué holograma tiene tu vehículo, cuál es la terminación de tu placa y si el calendario marca semana par o impar. El Hoy No Circula sabatino se enfoca en sacar de circulación a los autos más contaminantes, pero al mismo tiempo obliga a planificar mejor los desplazamientos y a valorar alternativas de movilidad cuando el vehículo debe descansar.

Foto | Valerie Kaarna

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Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 14 de marzo

Xataka

por

Alberto de la Torre

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Fuente: XATAKA.com