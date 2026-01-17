Grok se ha vuelto el aliado de millones de personas en X, pero sorprendentemente está convirtiéndose en el enemigo de su propio creador. Elon Musk enfrenta una denuncia por las imágenes creadas por su agente de inteligencia artificial, y proviene de alguien muy cercano a él



La polémica en torno a la inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, explotó de manera inesperada cuando una figura muy cercana al propio Musk presentó una demanda inédita en Estados Unidos. La tecnología que prometía creatividad sin límites ahora está en el centro de un debate legal y ético sobre los límites de la IA generadora de imágenes

Nota original en: GIZMODO