GlobalLogic, empresa perteneciente al Grupo Hitachi, junto a la Asociación Americana de Personas con Discapacidad (AAPD), han anunciado el lanzamiento de un Marco de Gobernanza de Inteligencia Artificial Inclusiva. Este modelo internacional tiene como objetivo promover tecnologías de inteligencia artificial (IA) justas, seguras y accesibles para todas las personas.

El proyecto apunta a situar la equidad, la privacidad y la accesibilidad en el centro del desarrollo tecnológico, evitando que estos aspectos sean considerados secundarios. El marco fue co-creado junto a personas con discapacidad y se presenta como una guía práctica para gobiernos, empresas y organizaciones a nivel mundial.

Yuriy Yuzifovich, director de Tecnología en Inteligencia Artificial de GlobalLogic, afirmó: “Estamos comprometidos a construir soluciones de IA que no solo sean innovadoras, sino también inherentemente justas, privadas y accesibles para todos.” Gabriel Arango, jefe de Tecnología en Latinoamérica de la compañía, agregó: “La inteligencia artificial está redefiniendo nuestra vida diaria, pero esa transformación no puede dejar a nadie atrás. Este marco ofrece una visión clara: la inclusión debe ser la base de todas las tecnologías, no un agregado.”

El anuncio se realizó en Estados Unidos, pero el alcance del marco es global y cobra particular relevancia en América Latina, donde la brecha de accesibilidad digital persiste como un reto central. El modelo propuesto busca establecerse como referencia para el desarrollo de sistemas de IA más confiables, participativos y justos.

Con este enfoque, GlobalLogic y AAPD buscan consolidar la inclusión digital como valor fundamental en la región y posicionar su propuesta como estándar internacional para el sector tecnológico.

