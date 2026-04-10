La Biblioteca Pública José Saramago de Madrid acoge del 7 de abril al 28 de mayo la exposición “Diálogos de color entre el arte español y palestino”, una iniciativa que busca tender puentes culturales a través de la pintura, la poesía y la fotografía.

Organizada por la Asociación Humanista Barrio del Pilar y la revista Ventanas Abiertas, la muestra reúne obras de artistas palestinos, españoles e hispanopalestinos, junto a la participación de una artista estadounidense. A través de estas piezas, el público podrá acercarse tanto a la vida cotidiana como a las experiencias de la población palestina, incluyendo el impacto de la violencia y los bombardeos sobre Gaza.

Lejos de reducir la mirada al sufrimiento, la exposición pone también el foco en la capacidad de creación y resistencia: proyectos impulsados por voluntariado en Palestina que fomentan la expresión artística de jóvenes poetas y el trabajo creativo con niños y niñas forman parte esencial de este diálogo cultural.

La propuesta entiende el arte como un lenguaje universal capaz de generar comprensión, encuentro y reflexión crítica, al tiempo que visibiliza la riqueza cultural palestina y su aporte al mundo.

La exposición cuenta con pinturas de los artistas Ahmad El Gabaly, Chari Salcedo y Félix Serrano; fotografías de Fadwa Rohuana y Nada Rajab; collage digital del colectivo The Revolution is Femme; poemas de Fadwa Rouhana,Laura Carrera, María Jesús Pérez Núñez, Nour Abdel Latif, Carmen Santos; ilustraciones de Nada Rajab y Chanal Vizcaíno; además de artículos sobre algunos proyectos culturales y solidarios en Gaza.

Con entrada libre, la muestra invita a vecinos y visitantes a participar en un espacio donde cultura, memoria y dignidad se entrelazan.

La inauguración ha sido este viernes 10 de abril a las 17:00horas en la sala polivalente de la Biblioteca Pública José Saramago, avenida Monforte de Lemos, 38 (en el parque La Vaguada), Metro Peñagrande o Barrio del Pilar.

Redacción Madrid

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