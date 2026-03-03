El verdadero coste energético de la inteligencia artificial empieza a preocupar en EE. UU. Los centros de datos podrían cuadruplicar su consumo eléctrico para 2030



Proyecciones recientes indican que estas infraestructuras pasarían de representar el 4% al 17% del consumo nacional. El auge de la IA obliga a repensar redes eléctricas, refrigeración y resiliencia energética.

Nota original en: GIZMODO