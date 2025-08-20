El pronóstico para el fin de semana que se viene: Informe de lluvias y temperaturas a nivel país



Consulta la información y planifica tus actividades acordes al tiempo que se viene. Te presentamos el análisis detallado de las condiciones climáticas previstas para el territorio nacional durante el próximo fin de semana (sábado y domingo).

El informe emitido por Infoagro indica que, tras el paso de la ciclogénesis, el estado del tiempo mejora en todo el centro y norte del país, con aumento gradual de la temperatura hacia el día jueves donde se volverán a superar los 30 grados en el norte del país, mientras que en el área central las marcas ya apuntarán a los 23 y 25 grados.

Para el viernes, Infoagro señala que se prevé el paso de un frente frío con fuertes ráfagas del sur, lo que provocará el descenso de la temperatura y el cambio en la masa de aire, entrando aire frío y seco para estabilizar la atmosfera para el fin de semana.

Según el pronóstico emitido por Infoagro se indica que, para el fin de semana, el pronóstico ya está anticipando que las temperaturas presentarán un marcado descenso térmico en el área central y norte del país durante el sábado, con riesgo creciente de heladas para Cuyo y área central. Mientras que, para el domingo, se prevé un moderado aumento de la temperatura por la tarde. El tiempo será estable y seco, con bajas probabilidades de lluvias.

Vamos a dar un repaso detallado para el sábado 23 y domingo 24 de agosto en cuanto a la situación de lluvias y temperaturas. ¿Qué pasará durante estos días?

Sábado 23 de agosto

Las lluvias:

Durante este sábado, el tiempo será seco y estable en el centro del país, con cielo mayormente despejado para la provincia de Córdoba. Para la región de Cuyo, en el caso de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja el cielo se presentará despejado, con tiempo seco y estable. Sin lluvias.

Para la región núcleo se prevé tiempo estable y sin lluvias, dentro de un marco seco, en el caso de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La situación de estabilidad se repetirá en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, donde las lluvias quedarán al margen. Tiempos eco y soleado.

En la región norte del país el tiempo será inestable en la primera parte de la jornada, mediante el avance del frente frío, mejorando rápidamente en las principales provincias del extremo norte: Formosa, Misiones y Corrientes. El resto de la región con cielo despejado. Para el NOA se espera tiempo estable, en el caso de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, sin lluvias.

Lluvias de los últimos 7 días

Lluvia de los últimos 30 días

Las temperaturas:

Descenso de la temperatura. Para la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, el viento estará soplando del sector sudoeste, con temperatura en descenso, con máximas que rondarán los 12°C, 14°C y 16°C en algunos casos. Para La Pampa y Buenos Aires se notará descenso de la temperatura. También se conservarán noche y amanecer más fríos, con riesgo de heladas.

Para el centro: la temperatura presentará paulatino descenso, con registros máximos que rondarán los 10°C, 13°C a 15°C en el caso de Córdoba. Para la región de Cuyo: San Luis, San Juan y La Rioja, con viento soplando del sector noreste. Noche y amanecer con ambiente más frío y seco.

Para el extremo norte del país, se notará el paulatino descenso de las temperaturas en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, este de Salta, Chaco, norte de Santa Fe. En Formosa, Corrientes y Misiones, con máximas de 15°C, 17°C hasta 21°C en algunos casos en el extremo norte.

Domingo 24 de agosto

Para esta jornada el viento estará soplando del sector norte/noreste, en el caso de La Pampa y Buenos Aires. dentro de un marco de tiempo estable, con bajas probabilidades de lluvias y más presencia de sol en la jornada.

El tiempo se presentará estable para el centro y Cuyo, en el caso de Córdoba y San Luis, con presencia de cielo despejado en la jornada. Sin lluvias previstas. Para las provincias de Mendoza y San Juan se mantendrá el tiempo estable, sin lluvias.

Por otro lado, el tiempo seguirá siendo estable en el caso del norte de Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Cielo mayormente despejado en la región. En el caso del NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, tiempo seco y estable, con bajas probabilidades de lluvias.

La temperatura

La temperatura presentará un moderado aumento por la tarde en la región centro y zona núcleo, con máximas que rondarán los 14°C hasta los 17/20°C en el caso Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Con viento soplando del sector noreste. Para la provincia de Buenos Aires y La Pampa se notará un moderado aumento de las temperaturas. La provincia de Córdoba también con temperaturas algo más agradables por la tarde, con valores de 12°C, 15°C y 16°C. Noche y mañana fría, con riesgo de heladas.

Sector Cuyo: registros máximos en aumento, con marcas entre los 14°C, 16°C a 18°C: Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, con viento soplando del sector noreste. Noche y mañana fría, con riesgo de heladas.

La temperatura presentando poco cambio en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y franja este de Salta donde se prevén máximas que van a rondar los 16°C, 18°C hasta los 22°C, dentro de un marco de tiempo más cálido para el extremo norte.

El tiempo en la Patagonia

A lo largo del fin de semana se espera tiempo más frío en el caso de las provincias de Santa Cruz y Chubut, con presencia de nubosidad variable y evolución de lluvias y nevadas en área de cordillera. Para las provincias de Río Negro y Neuquén se prevé tiempo nuboso, con probables precipitaciones en áreas. La circulación de vientos será del sector oeste con algunas ráfagas. Tierra del Fuego y las Malvinas con nubosidad en áreas.

https://infoclima.com

Fuente: NuestroClima.com