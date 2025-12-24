El presidente Javier Milei reunió este lunes a su equipo más cercano en una cena en la Quinta de Olivos y sorprendió con un obsequio cargado de significado ideológico: una copia de Defendiendo lo indefendible, del economista estadounidense Walter Block, uno de los pensadores más influyentes para el liberalismo libertario.

Publicado originalmente en 1976, el libro propone una defensa radical de la libertad individual y del libre mercado, incluso frente a actividades socialmente cuestionadas. Desde esa perspectiva, Block cuestiona la intervención del Estado cuando no hay violación directa de la libertad o la propiedad de terceros.

A lo largo de la obra, el autor analiza casos polémicos —como la prostitución, el narcotráfico, la usura o el chantaje— para sostener que muchas de las consecuencias negativas asociadas a estas prácticas se agravan por la prohibición estatal. Su enfoque busca provocar y poner en discusión los límites del poder público, más que legitimar moralmente esas conductas.

Entre los contenidos más polémicos de la obra, el autor desarrolla ejemplos que buscan llevar su argumento al límite, como:

* El narcotráfico: Block plantea que los traficantes de drogas, lejos de ser los principales responsables del daño social, contribuyen a bajar los precios, mientras que la prohibición estatal encarece las sustancias y agrava los problemas asociados al consumo.

* La prostitución y el proxenetismo: sostiene que, si hay consentimiento entre adultos, no debería existir persecución legal, ya que las restricciones generan más violencia y precariedad.

* La usura: defiende a los prestamistas que cobran tasas elevadas, argumentando que cumplen una función económica al ofrecer crédito donde nadie más lo haría.

* El chantaje: afirma que, aunque resulte moralmente reprochable, no debería ser ilegal si no hay coerción física ni fraude.

Block, discípulo del influyente economista Murray Rothbard, es una de las referencias centrales del pensamiento que inspira a Milei. El propio Presidente lo ha mencionado en reiteradas ocasiones y suele destacar su obra en redes sociales. De hecho, en octubre celebró haber recibido la colección completa de Defendiendo lo indefendible, reforzando su afinidad con un texto que vuelve a generar debate por su contenido y por el gesto político de compartirlo con su gabinete. ​ ROSARIOPLUS