El cerdo no para de crecer en Argentina: la faena y el consumo marcan nuevos récords

Así como, en general, Argentina se distingue en términos históricos y a nivel global por su carne vacuna, los libros de historia, cuando relaten el Siglo XXI, van a tener que incorporar como un dato sobresaliente el crecimiento de la cadena porcina.

Hasta hace poco más de una década, el consumo de cerdo en nuestro país era más bien marginal y acotado solo a algunos cortes y preparaciones puntuales, y a épocas de fiestas y celebraciones.

Con el paso de los años y un intenso trabajo de posicionamiento, hoy el panorama muestra a los alimentos provenientes de los porcinos como una parte muy importante de la dieta de los argentinos: representa aproximadamente el 15% de la demanda de carnes rojas de nuestro país, que es de los máximos consumidores de proteínas animales a nivel global.

Un informe difundido este jueves por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, con base a información del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), confirma que esta tendencia, lejos de aplacarse, continúa.

“Entre enero y agosto de 2025 se alcanzó un récord de faena y producción, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas, respectivamente”, señala el estudio.

Y también destaca que el sector porcino nacional viene creciendo a una tasa promedio del 6% en los últimos 10 años en faena.

De este modo, el consumo interno de carne de cerdo también viene en aumento sostenido durante la última década, al pasar de 10 a 17,95 kilogramos por habitante por año, lo que también implica un máximo histórico.

Si se tiene en cuenta que de carne vacuna se consumen alrededor de 50 kilos y de pollo unos 45, es que el cerdo representa un poco más del 15% de la dieta cárnica nacional.

En tanto, “a nivel de exportaciones, la carne porcina argentina cuenta con más de 54 mercados abiertos, tanto con productos y subproductos de cerdo. Se destacan, en este sentido, las recientes aperturas logradas en el último año: Paraguay, Uruguay y Filipinas”, cierra el reporte.

