Sadop Rosario informó que, tras meses de pedidos formales y acciones administrativas, logró acceder a información oficial que revela millonario pago de la Casa Gris a una asociación civil vinculada al sector privado, por el polémico programa de formación docente para la alfabetización.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinó 1.700 millones de pesos a la Fundación Pérez Companc para la implementación del denominado Plan Raíz, denunció el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Rosario.

“Cabe recordar que oportunamente advertimos que las capacitaciones del Plan Raíz —destinadas a docentes de primero, segundo y tercer grado en tareas de alfabetización— estaban vinculadas a la Fundación Natura, asociada a la empresa de cosméticos”, describió el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero.

Y agregó más adelante: “Frente a esta situación, desde Sadop iniciamos una investigación para conocer en detalle cuánto le costaba al Estado santafesino este programa, quiénes habían firmado el convenio y cuáles eran los antecedentes que habilitaban un acuerdo de estas características”.

“Realizamos reiterados pedidos formales de información, consultas en el ámbito paritario y presentaciones administrativas. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta. Ante el silencio oficial, nos vimos obligados a iniciar una acción judicial contra la Provincia de Santa Fe para acceder a los datos”, informó Lucero.

Y agregó: “Fue recién después de presentada la demanda que el Gobierno respondió el pedido de informes. Allí se confirmó que no solo se habían destinado recursos a una asociación civil vinculada al sector privado, sino que el monto ascendía a 1.700 millones de pesos otorgados a la Fundación Pérez Companc -propietaria de empresas como Molinos Río de la Plata, entre otras firmas de peso en el entramado empresarial argentino- para llevar adelante el Plan Raíz”.

“Desde Sadop consideramos de extrema gravedad que recursos millonarios del sistema educativo provincial sean transferidos a fundaciones vinculadas a grandes grupos económicos, mientras existen múltiples necesidades urgentes en las escuelas santafesinas” señaló.

Más adelante, el representante de los docentes privados manifestó que “en los próximos días daremos a conocer en detalle la información contenida en el informe oficial, al que solo pudimos acceder mediante una acción judicial. Lo que allí surge merece un debate profundo sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno provincial y el destino de los fondos públicos”.

Finalmente, Lucero hizo un llamado a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general y planteó: “¿En qué debería invertir 1.700 millones de pesos la Provincia de Santa Fe si el objetivo es fortalecer verdaderamente el sistema educativo?”.

Denuncian que la Provincia pagó $1.700 millones a la Fundación Pérez Companc por el Plan Raíz se publicó primero en Redacción Rosario.

Fuente: Redacción Rosario