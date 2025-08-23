Cumbre Amazónica del Agua en Iquitos (Perú)



Por Redacción Perú. Pressenza.com. Medio Ambiente

Entre el 1 al 3 de octubre próximo la ciudad de Iquitos, en Perú, será la sede de la Cumbre Amazónica del Agua, evento donde se reunirán diversos actores sociales con el objetivo de construir propuestas frente a la crítica situación del agua en la región.

El evento es organizado por el Vicariato Apostólico de Iquitos en colaboración con instituciones como la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Conferencia Eclesiástica Amazónica (CEAMA), el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).​ Además, cuenta con el respaldo de diversas redes y organizaciones, entre ellas la Red Iglesias y Minería, el Movimiento Laudato Sí, WCS Perú, Adveniat y Misereor.

Esta cumbre busca reunir a los pueblos originarios, defensores de los ríos y territorio amazónico, defensores de derechos humanos, comunidades de fe, académicos y referentes políticos de todo el mundo. El objetivo es compartir experiencias y proponer soluciones viables frente a la crisis hídrica, así como trazar pasos hacia la COP30.

El evento permitirá dar voz a quienes viven en la región, visibilizar sus luchas y propuestas, enfatizando la participación activa de los pueblos indígenas.

La agenda de la Cumbre Amazónica del Agua comprenderá talleres simultáneos, y encuentros comunitarios que abordarán temas centrales como agua y cosmovisión, cambio climático, seguridad alimentaria, extractivismo, derechos de los pueblos originarios, entre otros.

