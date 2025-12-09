Con el despliegue de luces y múltiples actividades, San Lorenzo encendió el espíritu navideño



La ciudad abrió su agenda de Navidad con el Mercatino di Natale, el encendido del cielo de luces sobre la avenida y la presentación de la Misa Criolla a cargo del Coral de la Plaza. El calendario de actividades, coordinadas por la Municipalidad de San Lorenzo junto a instituciones locales, continuará el próximo fin de semana.

La ciudad de San Lorenzo inauguró oficialmente su agenda navideña con una serie de actividades que convocaron a cientos de vecinos en distintos puntos del casco urbano y bajo la coordinación de la Municipalidad junto a instituciones locales.

El cronograma comenzó el domingo por la tarde, cuando la Plaza San Martín se transformó en el escenario del Mercatino di Natale, una propuesta organizada junto a la Sociedad Italiana Unión e Benevolenza que ofreció un recorrido por las tradiciones de esa colectividad. Hubo platos típicos, música, bailes y una puesta en escena que recuperó parte del acervo cultural que distingue a la comunidad italiana en la región.

Más tarde, ya entrada la noche del domingo, el público se trasladó al Paseo del Pino, donde se produjo uno de los momentos más esperados: el encendido de la iluminación navideña sobre la avenida San Martín, que este año incorpora guirnaldas, un techo de luces en el Centro Comercial a Cielo Abierto y ornamentos renovados a lo largo del corredor central. El evento contó además con un gran patio de comidas, que ofreció alternativas gastronómicas para disfrutar al aire libre.

Las actividades continuaron este lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción. Sobre el cierre de la jornada, la Plaza San Martín volvió a llenarse de vecinos para presenciar la tradicional interpretación de la Misa Criolla, a cargo del Coral de la Plaza, que ofreció un concierto al aire libre en un clima de celebración y recogimiento.

Cómo sigue el cronograma de actividades

El domingo 14 de diciembre se vivirá a pleno en la avenida San Martín, con patio de comidas, el desfile de Papá Noel en carroza (ambos desde las 20 h) y paseo peatonal con comercios abiertos de 19 a 22 h desde San Juan hasta Tucumán.

El viernes 19 a las 20 h se realizará una caminata y caninata bajo el cielo de luces en la avenida y a las 20.30 la Iglesia San Antonio de Padua exhibirá el Pesebre Viviente en el teatro Aldo Braga del Centro Cultural.

El sábado 20 de diciembre a las 20 h en la plaza San Martín la Comunidad Redentor presentará el musical “El Ungido”, un mensaje de esperanza que proyectarán más de 120 coreutas en un evento que contará con muchas sorpresas.

Del 20 al 23 de diciembre desde las 19 h se celebrará la Semana Navideña en el Paseo del Pino, con Papá Noel como protagonista central. El legendario personaje se sacará fotos con los chicos en un marco deslumbrante: renos, un árbol de Navidad de grandes dimensiones, luces y villancicos conformarán una escena mágica con el Pino Histórico de fondo.

Además, desde el 21 hasta 23 de diciembre de 20 a 23 h, comercios adheridos ofrecerán promociones y descuentos en la Hora Feliz.

Por último, el 26 de diciembre en el Paseo del Pino se realizará el sorteo final de la cámara de comerciantes “Yo amo mi ciudad”, que repartirá grandes premios.

