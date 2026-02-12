China ya no apunta con misiles para dominar el espacio. Ha desarrollado un arma de microondas pensada para cegar satélites y Starlink aparece como el primer objetivo real
China ya no apunta con misiles para dominar el espacio. Ha desarrollado un arma de microondas pensada para cegar satélites y Starlink aparece como el primer objetivo real
La constelación de satélites de Elon Musk se ha convertido en una pieza clave en los conflictos modernos y eso la ha puesto en el radar de las potencias militares. Un nuevo sistema chino de microondas de alta potencia promete inutilizar satélites en órbita baja sin explosiones ni restos visibles. El espacio vuelve a perfilarse como un campo de batalla silencioso.
Nota original en: GIZMODO